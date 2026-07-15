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Масло может быть опасным: на что обязательно обратить внимание перед покупкой
Сливочное масло должно продаваться только в холодильном оборудовании с температурой, которую определил изготовитель. Если продукт длительное время находился без охлаждения, его качество может ухудшиться.
Сливочное масло относится к продуктам, требующим строгого соблюдения условий хранения и транспортировки. Если температурный режим нарушен или упаковка повреждена, это может повлиять не только на вкус продукта, но и на его безопасность.
Об этом пишет Госпродслужба.
В ведомстве отмечают, что сливочное масло должно продаваться только в холодильном оборудовании с температурой, которую определил изготовитель. Если продукт длительное время находился без охлаждения, его качество может ухудшиться.
Специалисты советуют не спешить с покупкой и внимательно оценивать не только цену или бренд, но условия реализации товара.
Что нужно проверить перед покупкой
В Госпродпотребслужбе рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов:
хранится ли масло в холодильнике;
не повреждена ли упаковка;
есть ли на ней полная маркировка;
указаны ли дата производства и конечный срок потребления;
указан ли состав, массовую долю жира, производителя и условия хранения.
Ведомство напоминает, что вся обязательная информация должна быть нанесена в соответствии с требованиями законодательства.
Отдельно украинцев призвали воздержаться от покупки сливочного масла в несанкционированной торговле. В таких местах невозможно гарантировать соблюдение температурного режима и других требований безопасности пищевых продуктов.
При продаже сливочного масла без фабричной упаковки покупатель имеет право требовать полную информацию о товаре. Продавец должен сообщить название продукта, изготовителя, состав, срок годности и условия его хранения.
Если у покупателя возникли сомнения в качестве или безопасности сливочного масла, а продавец отказывается решить проблему, Госпродпотребслужба рекомендует обратиться в ее территориальный орган в своем регионе.
Напомним, специалисты советуют покупать отдельные виды мяса (фарш, выдержанную говядину, мясо на кости, субпродукты, паштеты) в специализированных мясных магазинах, где их готовят непосредственно перед продажей. Это обеспечивает более высокую свежесть и лучший контроль качества. В супермаркетах лучше выбирать упакованные продукты, проверяя срок годности, целостность упаковки и отсутствие жидкости. После покупки мясо нужно быстро охладить и приготовить правильно.