Математика загара: что на самом деле означают загадочные цифры SPF на вашем креме от солнца

Крем с маркировкой SPF 50 защищает от солнца гораздо лучше, чем SPF 30 / © Credits

В преддверии жаркого летнего сезона выбор солнцезащитного крема вновь становится актуальным. Однако перед стеллажем в магазине многие колеблются: сэкономить и взять крем с более низким показателем солнцезащиты или перестраховаться и купить самую высокую? И главное, что вообще означают эти загадочные цифры?

Как разобраться в маркировке на солнцезащитной косметике, пишет LADbible со ссылкой на советы дерматологов.

Что такое SPF и как его считать

Аббревиатура SPF расшифровывается как «Sun Protection Factor» (фактор защиты от солнца). Вопреки популярному мифу, эта цифра не означает «силу» или «мощность» крема. Она означает время.

SPF показывает, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце без риска получить ожог по сравнению с тем, будь вы вообще без крема.

Математика очень проста: если без защиты ваша кожа покраснеет за 1 минуту, то крем из SPF 30 продлит это безопасное время в 30 раз (т.е. до 30 минут). Соответственно, крем из SPF 60 будет защищать вас ровно 60 минут (один час).

Почему разница между 30 и 50 колоссальна

Часто люди считают, что разница между кремами SPF 30 и SPF 50 незначительна. Докторша Мишель Вонг объяснила по пальцам, почему это не так:

Крем SPF 30 пропускает около 3% ультрафиолетовых лучей типа B (UVB — именно они вызывают ожоги).

Крем SPF 50 пропускает всего 2% этих лучей.

Казалось бы разница всего 1%. Но в относительном измерении это означает, что крем SPF 30 пропускает на 50% больше вредных лучей, чем пятидесятка. Поэтому уровень защиты от SPF 50 действительно значительно выше.

Главная ошибка отдыхающих

Дерматолог-онколог Стивен Вонг из Фонда борьбы с раком кожи предупреждает об опасной ошибке, которую допускают покупатели «сильных» кремов. Высокий показатель SPF (например, 50+) часто создает ложное чувство полной безопасности.

Поэтому люди:

Забывают повторно наносить крем после купания или интенсивного потения. Пренебрегают другими правилами безопасности: часами лежат под прямым солнцем, отказываются от защитной одежды и не ищут тени, слепо полагаясь только на крем.

Врачи напоминают: ни один крем, даже с высоким показателем SPF, не действует вечно и не гарантирует абсолютную защиту, поэтому обновлять его нужно регулярно в течение всего дня.

