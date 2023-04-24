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Медэксперты назвали венерическую болезнь, которая может передаваться еще и через поцелуи

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Медэксперты назвали венерическую болезнь, которая может передаваться еще и через поцелуи

Медэксперты заявили, что гонорея может передаваться еще и по поцелуям. / Фото: Unsplash

Ее можно подхватить не только половым путем.

Исследователь заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) призвал обновить рекомендации после того, как исследования показали, что гонорея может передаваться через поцелуи.

Термин для таких заболеваний, к которым относятся хламидиоз, генитальный герпес и гонорея, указывает на то, что они передаются половым путем, но есть несколько различных действий, попадающих в эту категорию. Об этом пишет ladbible.com.

Хламидиоз, например, может передаваться при оральном сексе или даже при совместном использовании секс-игрушек. Относительно гонореи некоторые исследователи считают, что ею можно заразиться от чего-то гораздо более безобидного.

Профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья годами занимается изучением ЗППП и призвал к обновлению рекомендаций после осмотра шести исследований, в которых рассматривался вопрос о том, есть ли поцелуи с языком фактором риска развития гонореи и хламидиоза.

NHS заявила, что гонорея "легко передается при незащищенном вагинальном, оральном или анальном сексе [или] совместном использовании вибраторов или других секс-игрушек, которые не были вымыты или не покрыты новым презервативом всякий раз, когда они занимаются сексом".

Сайт добавляет: "Хламидиоз не может передаваться при случайных контактах, таких как поцелуи и объятия или при совместном использовании ванн, полотенец, бассейнов, унитазов или столовых приборов".

Однако обзор Чоу показал, что поцелуи действительно повышают риск заражения гонореей. При хламидиозе такого не было.

В разговоре с MailOnline исследователь сказал: "Мы считаем, что можно заразиться гонореей из-за поцелуев. Я думаю, что рекомендации следует возобновить".

Обзор был опубликован после того, как исследование, опубликованное в июле, проанализировало сексуальную историю и записи о ЗППП более 2000 геев и бисексуальных мужчин и выявило связь между поцелуями и гонореей.

В то время в eClinicalMedicine команда писала: "Мы обнаружили, что гонорея ротоглотки связана с контактом с ртом партнера во время поцелуев".

Поцелуй должен быть чем-то большим, чем безобидный поцелуй, как ранее сказал Чоу BuzzFeed News: "Там должно быть достаточно времени, чтобы между людьми произошел обмен слюной. Как французский поцелуй".

В ответ на полученные данные представитель Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ сообщил MailOnline: "Новые исследования передачи ЗППП важны для нашего понимания того, как они распространяются, и в этом случае как риск передачи гонореи может быть уменьшен. Гонорея преимущественно передается при незащищенном оральном, вагинальном или анальном сексе. Хотя могут быть случаи, когда инфекция передается изо рта в рот при поцелуях, это, вероятно, очень редко. Это исследование отмечает важность регулярного прохождения тестирования, особенно после секса без презерватива с новым или случайным партнером. Каждому, как и раньше, по-прежнему важно иметь доступ к высококачественным услугам в сфере сексуального здоровья, чтобы обеспечить безопасность вам и вашим сексуальным партнерам".

Напомним, ученые обнаружили, почему у онкобольных оживают раковые "клетки-зомби". Исследование было проведено учеными Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси.

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Дата публикации
Просмотры
4836
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