Медик поборол последнюю стадию рака мозга, применив собственное революционное лечение: подробности

В прошлом году у него диагностировали глиобластому четвертой стадии.

Австралийский врач, у которого в прошлом году диагностировали неизлечимую опухоль головного мозга, больше не болеет раком благодаря уникальной методике лечения, которую он помог разработать.

Об этом пишет BBC.

Ричард Сколиер, профессор Сиднейского университета, сообщил, что неизлечимая глиобластома 4 стадии, обнаруженная у него в голове, не рецидивировала после того, как в июне в прошлом году ему был поставлен неутешительный диагноз.

"В прошлый четверг я сделал МРТ головного мозга с целью выявления рецидива глиобластомы (и/или осложнений лечения). Вчера я узнал, что до сих пор нет никаких признаков рецидива. Я не могу быть счастливее!!!", — поделился профессор на X.

В мае в 2023 году во время путешествия по Европе и выступлений на медицинских конференциях у него случился приступ, когда он находился в Польше. Сколиер вернулся в Австралию, где прошел МРТ, которая показала, что у него глиобластома, агрессивная и терминальная форма рака мозга, причем его подтип классифицируется как настолько агрессивный, что большинство пациентов не живут дольше года.

Ричард Сколиер / Фото: X/@ProfRScolyerMIA

Патологоанатом, который является директором Австралийского института меланомы, объединился со своим содиректором Джорджиной Лонг, чтобы разработать план лечения, который поможет бороться со смертельной болезнью.

Десятилетние исследования иммунотерапии в Институте меланомы, проведенные дуэтом, значительно улучшили результаты лечения пациентов с поздними стадиями меланомы. Используя информацию, полученную при исследовании иммунотерапии или использование иммунной системы организма для борьбы с раковыми клетками, Лонг и ее команда предложили лучшие результаты для борьбы – применение комбинации препаратов перед операцией, первое в мире лечения такого рода.

Проконсультировавшись с экспертами, профессор Лонг приняла решение о комбинированной иммунотерапии, которая будет проводиться до и после операции по удалению опухоли у Сколиера.

Вместе с комбинированной иммунотерапией, Сколиер стал первым, кто получил вакцину, разработанную специально под особенности опухоли, которая поможет усилить способность препаратов выявлять рак. После операции он получил шесть недель лучевой терапии.

Ричард Сколиер / Фото: X/@ProfRScolyerMIA

Лечение медика не началось гладко. Первые несколько месяцев он страдал эпилептическими припадками, проблемами с печенью и пневмонией, но с тех пор ему стало лучше и он даже вернулся к своей повседневной жизни, в частности быстрым пробежкам по 15 км в день.

"Я чувствую себя лучше за долгие годы", — заявил он. "Это, конечно, не значит, что мой рак мозга вылечен... Но просто приятно знать, что он еще не вернулся, так что у меня есть еще немного времени, чтобы наслаждаться жизнью с моей женой Кэти и моими тремя замечательными детьми".

Сколиер документирует свое медицинское путешествие, делясь каждым результатом МРТ, в том числе фотографиями, в своих социальных сетях.

Напомним, пациенты с трансплантированными органами заявили о странных изменениях личности. Ученые поделились результатами нового исследования.

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