Медики бьют тревогу: опасная лихорадка денге захватывает юг Европы, США и Африку

В этом году ожидаются почти рекордные уровни инфицирования.

Лихорадка Дэнге, вероятно, станет серьезной угрозой на юге США, юге Европы и в некоторых частях Африки. Предпосылки к этому провоцирует глобальное потепление, что создает условия для распространения комаров.

Об этом пишет Reuters.

Уже сегодня лихорадка уносит 20 тысяч человеческих жизней каждый год. Между тем, уровень заболеваемости в мире уже вырос в восемь раз за последние 23 года. Главными причинами стали резкое изменение климата и увеличение перемещения людей и урбанизации.

"В 2022 году в мире было зарегистрировано 4,2 млн. случаев, и представители ВОЗ предупредили, что в этом году ожидаются почти рекордные уровни инфицирования", — сообщили там.

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В ВОЗ сообщили, что сильнейшую вспышку лихорадки за всю историю переживает Бангладеш. Там уже скончались более 1000 пациентов.

"Нам нужно гораздо активнее говорить о денге. Нужно подготовить страны к тому, как они будут справляться с дополнительной нагрузкой, которая возникнет в будущем во многих крупных городах", — сказал агентству Джереми Фаррар, специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям.

Каких масштабов может набрать лихорадка

Медики прогнозируют, что инфекция, скорее всего, "взлетит" и станет эндемичной в некоторых частях США, Европы и Африки – во всех регионах, где уже наблюдалась ограниченная местная передача из-за глобального потепления, которая делает среду благоприятной для распространяющих ее комаров.

"Клиническая помощь нужна действительно интенсивная, она требует высокого соотношения медсестер и пациентов. Именно это становится большой проблемой в странах Африки", – пояснил он.

Напомним, в Арканзасе, США, 4 сентября от редкой инфекции Naegleria fowleri скончался годовалый мальчик.

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