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Медики бьют тревогу: рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней
Из-за рекордной жары в отделениях неотложной помощи стало больше пациентов. Специалисты предупреждают: перегрев может привести к смерти.
Прошлый год стал одним из самых жарких за весь период метеонаблюдений, свидетельствуют официальные данные. Такой температурный рекорд имеет серьезные последствия для здоровья. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отделения неотложной помощи фиксируют рекордное количество обращений с тепловыми болезнями — впервые за последние пять лет.
Об этом сообщило издание Yale Medicine.
Специалист по неотложной помощи Дэвид Делла-Джустина из Yale Medicine предупреждает: высокая температура вместе с влажностью создают опасный тепловой индекс. Из-за этого тело не может эффективно охлаждаться, потому что пот не испаряется. Это приводит к перегреву организма.
Начальные признаки — мышечные спазмы, сыпь, тошнота или липкая кожа — могут быстро перерасти в тепловой удар. Это тяжелое состояние, при котором температура тела превышает 40 градусов, нарушается работа органов, и человек перестает потеть.
В группе риска — пожилые люди без доступа к кондиционеру, работники на открытом воздухе, дети до двух лет, беременные женщины, спортсмены, а также люди с хроническими заболеваниями или те, кто принимает диуретики или инсулин. Эти факторы снижают способность организма регулировать тепло.
По словам врача, поддержка гидратации является критически важной. Речь идет не только о воде, но и о балансе электролитов.
«Соль является основным электролитом в крови. Слишком низкий уровень натрия может вызвать серьезные проблемы», — отметил Делл-Джустин.
Он советует чередовать воду со спортивными напитками. Ориентиром может служить цвет мочи: светлый — все хорошо, темный — сигнал об обезвоживании.
Если дома нет кондиционера, врачи рекомендуют искать прохладу в библиотеках или торговых центрах. Также помогают холодные ванны, избегание горячей пищи, свободная светлая одежда и вещи с защитой от УФ-лучей.
В условиях экстремальной жары электровентиляторы неэффективны — при +35 °C они не охлаждают тело. Зато традиционная одежда, например просторные светлые халаты, лучше защищает от жары, чем современная синтетическая одежда.
Напомним, ученые обнаружили, что жара может влиять на биологический возраст человека.