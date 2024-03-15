Медики озадачены: мужчина родился с гигантской рукой, которая весит 9 кг (фото)

Мужчина, родившийся с одной огромной рукой, говорит, что незнакомцы на улице пугаются его и убегают.

Об этом пишет The Sun.

26-летний Малик Афтаб из Газипура, штат Уттар-Прадеш, Индия говорит, что врачи не могут понять, что могло стать причиной этого. Его правая рука непропорциональна телу и теперь весит ошеломляющие 9 кг – столько же, сколько три кирпича.

Он сказал: "Многие люди замечают меня, но закрывают глаза или уходят далеко от меня. Некоторые боятся меня, а некоторые любят".

Малик Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Хотя состояние Малика не было официально диагностировано, подобные деформации могут быть вызваны синдромом Протея. Это редкое заболевание, о котором в медицинской литературе сообщалось лишь 200 раз, влечет за собой разрастание костей, кожи и других тканей, особенно в конечностях.

Ученые не знают точно, что стоит за этим состоянием, но предполагают, что оно может быть генетическим. Оно может повлечь за собой широкий спектр серьезных осложнений, в частности рак, неправильное формирование кровеносных сосудов и заболевания легких.

Малик Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Исследователи считают, что Джозеф Меррик, чья жизнь была предметом пьесы и фильма "Человек-слон", имел синдром Протея.

Симптомы варьируются от человека к человеку и обычно начинаются, когда ребенку от шести до 18 месяцев. Рост происходит неравномерно и непропорционально, часто поражая только одну сторону тела.

Малик Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

У Малика деформирована правая рука, и в детстве он посещал нескольких врачей. Но студент говорит, что его семья больше не может позволить себе необходимое лечение для его большой конечности.

Малик Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Нагрузка вызывает сильную боль и утомляет его.

Малик также рассказал, что незнакомые люди отходят от него, когда замечают его огромную руку. Но он смирился с этим и стал звездой социальных сетей со 194 тысячами подписчиками в Instagram.

Напомним, мужчина натянул 11 колец на пенис и потерял сознание. Это привело к ограничению кровотока.

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