Медики озадачены находкой в носу мальчика, который два года жаловался на неприятный запах – фото

У 7-летнего китайского мальчика, два года жаловавшегося на загадочный неприятный запах, в левой ноздре застрял металлический винт.

Об этом сообщает Oddity Central.

Неназванный мальчик из города Цзяоцзуо, провинция Хэнань, говорил родителям, что испытывает неприятный запах не менее нескольких лет, но они никогда не могли выяснить, что это было. Они, конечно, не могли понюхать, что это было, а 7-летний ребенок не мог описать запах, поэтому долгое время они игнорировали его жалобы, считая их выдумкой.

Однако в последние недели его жалобы участились, поэтому они решили отвести его к врачу. Обзор ноздрей мальчика обнаружил загадочную черную массу в его носу, что впоследствии было подтверждено компьютерной томографией головы. Таинственный предмет, застрявший в носу мальчика, невозможно было идентифицировать, и он находился так высоко в носовой полости, что врачи опасались, что могут нанести серьезный вред, пытаясь его извлечь. Оставлять его в носу мальчика также не было вариантом, поскольку с виду он был окружен гноем, без сомнения, вызванным инфекцией.

В носу ребенка застрял металлический винт / Фото: Elephant News

После консультации с родителями и получения их согласия, ЛОР-врач решил прооперировать мальчика. Как сообщается, врач попробовал три разных инструмента, прежде чем наконец-то вытащил черный чужеродный предмет из носа мальчика. Он был покрыт несколькими слоями носовых выделений и засохшего гноя, поэтому сначала никто не знал, что это было, но после очищения врачи поняли, что это был металлический винт.

"Из-за того, что предмет застрял в носовой полости надолго, поначалу невозможно было понять, что это было", — рассказал представитель больницы в интервью Elephant News. "После тщательной очистки было обнаружено, что это был металлический винт".

В носу ребенка застрял металлический винт / Фото: Elephant News

7-летний мальчик полностью поправился и больше не чувствовал неприятного запаха, на который так долго жаловался. Врачи предупреждают, что предметы, застрявшие в носу у детей, не редкость, указывая на то, что такие симптомы, как ненормальное ковыряние в носу, густые выделения из носа со специфическим запахом, не должны игнорироваться родителями. Однако они признают, что такие предметы обычно обнаруживают через несколько часов или дней после того, как застрянут.

Напомним, из-за видео с TikTok 8-летний мальчик во Львове вставил себе в анус деталь Lego. При осмотре пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой толстой кишки.

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