Медики предупредили об опасности из-за употребления популярного обезболивающего

Медики объяснили опасность ибупрофена / © Фото из открытых источников

Реклама

Медики Великой Британии предупредили об употреблении популярного обезболивающего препарата — ибупрофена. Они считают, что это медицинское средство может провоцировать болезни почек.

Об этом пишет mirror.co.uk.

По данным организации Kidney Care UK и Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании, особую осторожность должны соблюдать люди с повышенным риском развития заболеваний почек, такие как диабетики или люди с высоким кровяным давлением.

Реклама

Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, напроксен и диклофенак, могут повышать артериальное давление и повреждать сосуды внутри почек.

Оливье Пикар, председатель NPA, сказал: «Лекарства могут как лечить, так и вредить. Хотя НПВС, такие как ибупрофен, являются эффективными и безопасными лекарствами, пациенты должны быть осведомлены об их влиянии, особенно если пациент имеет повышенный риск развития заболевания почек, и, при необходимости, рассмотреть возможность применения альтернативных лекарств».

Напомним, кардиолог назвал восемь скрытых причин высокого давления, о которых мало кто знает