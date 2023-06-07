Медики предупреждают о ботулизме: "Не употребляйте рыбу, погибшую в результате падения уровня воды"

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Днепропетровщине начался массовый мор рыбы.

На Днепропетровщине десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Специалисты Минздрава напомнили, что мертвую рыбу или умирающую нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.

"Ни один способ приготовления не сделает его безопасным для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в частности, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества", — сообщают медики.

Более того, избегайте покупки рыбы в местах стихийной торговли.

Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма

выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль,

начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи,

рвота, запор и вздутие живота,

паралич дыхательных мышц,

повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.

Ботулизм – острое инфекционное заболевание.

Напомним, ботулизм возникает при отравлении ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни довольно тяжелые, ведь состояние пациента, больного ботулизмом, характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы.

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