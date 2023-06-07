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Медики предупреждают о ботулизме: "Не употребляйте рыбу, погибшую в результате падения уровня воды"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Медики предупреждают о ботулизме: "Не употребляйте рыбу, погибшую в результате падения уровня воды"

Ботулизм – острое инфекционное заболевание.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Днепропетровщине начался массовый мор рыбы.

На Днепропетровщине десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Специалисты Минздрава напомнили, что мертвую рыбу или умирающую нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.

"Ни один способ приготовления не сделает его безопасным для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в частности, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества", — сообщают медики.

Более того, избегайте покупки рыбы в местах стихийной торговли.

Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Симптомы ботулизма / ©
Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма

  • выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль,
  • начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи,
  • рвота, запор и вздутие живота,
  • паралич дыхательных мышц,
  • повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.
Ботулизм – острое инфекционное заболевание. / ©
Ботулизм – острое инфекционное заболевание.

Напомним, ботулизм возникает при отравлении ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни довольно тяжелые, ведь состояние пациента, больного ботулизмом, характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы.

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Дата публикации
Просмотры
421
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