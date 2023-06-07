Медики предупреждают о ботулизме: "Не употребляйте рыбу, погибшую в результате падения уровня воды"

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Днепропетровщине начался массовый мор рыбы.
На Днепропетровщине десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.
Специалисты Минздрава напомнили, что мертвую рыбу или умирающую нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.
"Ни один способ приготовления не сделает его безопасным для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в частности, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества", — сообщают медики.
Более того, избегайте покупки рыбы в местах стихийной торговли.
Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.
Симптомы ботулизма
- выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль,
- начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи,
- рвота, запор и вздутие живота,
- паралич дыхательных мышц,
- повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.
Напомним, ботулизм возникает при отравлении ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни довольно тяжелые, ведь состояние пациента, больного ботулизмом, характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы.