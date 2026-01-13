- Дата публикации
Медики шокированы: пациенту пришлось разрезать живот из-за 17-сантиметрового картофеля — фото
Врачам пришлось провести сложную операцию, чтобы удалить из тела 61-летнего мужчины сладкий картофель, который он самостоятельно вставил в задний проход.
В Китае хирурги столкнулись с крайне необычным случаем: им пришлось провести лапаротомию, чтобы удалить из тела пациента большой сладкий картофель, который мужчина самостоятельно вставил в задний проход.
Об этом сообщает Need To Know.
61-летний мужчина поместил корнеплод длиной около 17 сантиметров поздним вечером — примерно в 23:00. Как отмечается, сделал он это «от скуки», после чего лег спать.
Впрочем, уже ночью мужчина проснулся от резкой боли в животе. Самостоятельные попытки извлечь посторонний предмет или избавиться от него естественным путем не дали результата.
Около 4 утра, когда боль стала невыносимой, пациент обратился в больницу в Чэнду. Медики были шокированы ситуацией и поначалу пытались решить проблему менее инвазивными методами.
Врачи пробовали разломить картофелину на части, однако она оказалась слишком жесткой. Другая попытка – извлечь предмет с помощью штопора – также завершилась неудачей.
После консультации с пациентом было принято решение о хирургическом вмешательстве. Медики разрезали живот мужчины и смогли удалить посторонний предмет, положив конец его страданиям.
Заместитель директора отделения проктологии и дерматологии больницы доктор Сю Гуолинь сообщил, что предмет имел около 17 см в длину и почти 7 см в ширину.
По словам врачей, подобные случаи, хоть и шокируют, не уникальны. Ранее, в ноябре, медики в Тайчжуне (Тайвань) обнаружили в прямой кишке другого мужчины керамическую чашку, застрявшую вверх дном. Пациент обратился за помощью после того, как в течение трех дней не мог опорожниться. Для удаления предмета хирургам пришлось разрезать живот и кишечник. На вопрос врача Ву о том, как чашка оказалась внутри, мужчина, по сообщениям, ответил: "Я не знаю, это был несчастный случай".
