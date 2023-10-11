Медики узнали секрет долголетия: в чем он состоит

Медицинские эксперты полагают, что они нашли ключ к долголетию в нашей крови.

Новое исследование,опубликованное в журнале GeroScience, показывает, что кровь людей, проживших более 100 лет, имеет определенные сходства: в частности, они имеют более низкий уровень трех ключевых соединений.

"Дожившие до своего сотого дня рождения, как правило, имели более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, начиная с 60-ти лет", — сообщила соавтор, доцент шведского Каролинского института Карин Модиг. "Очень немногие из долгожителей в начале жизни имели уровень глюкозы выше 6,5 или уровень креатинина выше 125".

Высокий уровень креатинина может указывать на проблемы с почками, а мочевая кислота связана с воспалением. Высокий уровень глюкозы (или сахара в крови) может привести к диабету.

Исследование содержит данные 44 000 человек в Швеции, родившихся между 1893 и 1920 годами, проходивших обследование здоровья с 64 до 99 лет.

Затем исследователи наблюдали за ними в течение 35 лет. Из них более 1224 (2,7%) дожили до 100 лет.

Интересно, что большинство (85%) долгожителей составляли женщины.

Кроме мочевой кислоты, глюкозы и креатинина исследователи изучали уровни общего холестерина и железа.

"Люди из пяти групп с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньшие шансы дожить до 100 лет по сравнению с людьми с более высокими уровнями", — отметила Модиг.

Исследование не дало конкретных рекомендаций по образу жизни, но указывает определенные факторы и биомаркеры в крови, которые могут влиять на продолжительность жизни.

"Разумно предположить, что свою роль играют такие факторы как питание и употребление алкоголя. Отслеживать показатели почек и печени, а также уровня глюкозы и мочевой кислоты по мере взросления, вероятно, будет неплохой идеей", — говорится в сообщении.

Но докторша добавила, что нередко глубокая старость – это просто успех.

"Вероятно, случайность в какой-то момент играет роль в достижении исключительного возраста. Но тот факт, что отличия в биомаркерах можно наблюдать задолго до смерти, предполагает, что гены и образ жизни также могут играть роль", — отметила Карин.

Напомним, врачи предоставили перечень продуктов, которые нужно есть после 50-ти лет, чтобы были крепкие кости. Чтобы избежать неприятных последствий для своего здоровья, нужно заранее позаботиться о своей опорно-двигательной системе.

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