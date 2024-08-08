Медиков во всем мире испугал смертоносный штамм оспы: пострадали уже четыре страны

В мире быстро распространяется опасный штамм оспы. В настоящее время от него погибли уже более полутысячи человек.

В Африке распространяется смертоносный штамм оспы. Это вызвало беспокойство среди медицинских работников по всему миру.

Об этом сообщает CNN.

В четырех странах Африки подтвердили случаи смертоносного штамма оспы mpox. По данным ВОЗ, в ДР Конго зарегистрировано уже более 14 000 случаев заболевания и 511 смертей. Вирус распространился и на соседние страны – Кению, Руанду и Уганду – где раньше не фиксировали вирус.

В ВОЗ накануне заявили, что вскоре созовут чрезвычайный комитет, чтобы определить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) также опубликовали совет по здравоохранению относительно "риска дополнительного распространения", рекомендуя врачам поддерживать "повышенный индекс подозрения на mpox" у лиц, недавно прибывших из вышеуказанных стран Африки.

mpox – это вирусное заболевание, легко распространяемое между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, болезнь распространяется через тесный контакт - прикосновения, поцелуи, секс, а также загрязненные вещи, в частности через одежду.

Среди симптомов – лихорадка, болезненная сыпь, головная боль, боли в мышцах и спине, общая слабость и увеличение лимфатических узлов.

Ранее болезнь фиксировали только в Центральной и Западной Африке, однако в 2022 году она начала распространяться по Европе и Северной Америке.

С января 2023 г. в ДР Конго сообщили о наибольшем количестве случаев оспы Clade I – более 22 000 случаев, из которых более 1200 – смертельные. В то же время, за первые шесть месяцев 2024 года заболело столько же человек, как за весь прошлый год.

Риск дальнейшего распространения в регионе умеренный для населения в целом и высок в ДР Конго. ВОЗ оценивает риск по шкале низкий, умеренный, высокий или очень высокий, и в настоящее время не рекомендует вводить ограничения на поездки для пострадавших стран.

За пределами Центральной и Восточной Африки не было зарегистрировано ни одного случая заражения оспой clade I, и CDC классифицирует риск ее занесения в США как "очень низкий". Однако агентство продолжает рекомендовать вакцинацию против mpox людям, подвергающимся или имеющим высокий риск заразиться вирусом.

CDC рекомендует всем, кто путешествовал в ДР Конго или соседние страны за последний 21 день и у кого появилась непонятная сыпь, немедленно обратиться за медицинской помощью и избегать контакта с другими.

В ВОЗ заявили, что для прекращения распространения вируса требуется комплексная международная реакция. Организация уже разработала региональный план реагирования, на который понадобится 15 млн. долларов и выделила миллион долларов из своего фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

ВОЗ также призвала совместно реагировать и работать для подавления вспышки оспы.

“Нам снова приходится погружаться в резервный фонд для чрезвычайных ситуаций, чтобы начать процесс. Очень важно, чтобы мы лучше понимали этот вирус. Это вирус, который можно сдержать. Его можно сдержать достаточно просто, если делать правильные вещи в правильное время”, – отметили в ВОЗ.

Напомним, в конце июля в Украине обнаружили три случая субварианта COVID-19 FLiRT : два в Киеве и один – в Ивано-Франковской области.

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