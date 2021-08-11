Медосмотр в детский сад: каких врачей нужно пройти для оформления в 2021 году

Если детский медосмотр пройдет легко, то и год начнется так же — первая примета родителей. А если без шуток, пройти медкомиссию быстро, качественно и без лишних волнений поможет наш гид по медосмотру перед садиком.
Оформление ребенка в садик для всех важный этап. Малыш и родители знакомятся с новыми правилами социализации ребенка, врачами в поликлинике и медицинской справкой формы №086/у-1, утвержденной МОЗ Украины.
Где проводят медосмотр в детский сад: начинаем с важного
Пройти осмотр бесплатно ребенок сможет в поликлинике. Платная медкомиссия перед детским садом также возможна. Частные клиники предлагают платные пакеты услуг и осмотра врачей для оформення справки №086/в-1 для приема в детское учреждение.
Однако справка одна на всех, так что выбирайте заведение по своему усмотрению. В Форме №086/в-1 для детского сада будет указано состояние здоровья малыша и разрешение на посещение дошкольного учреждения.
Добавим, что кроме нее у родителей малыша спросят справку об эпидемиологическом окружении, что подтверждает отсутствие контактов ребенка с инфекционными больными, а срок действия ее — до трех дней.
Каких врачей нужно пройти для оформления в детский сад в 2021 году
Медкомиссия в детский сад включает осмотр минимум 7 врачей.
- невролог
- хирург-ортопед
- стоматолог
- логопед
- отоларинголог
- офтальмолог
- педиатр (семейный врач) — дважды
Если малыш стоит на учете у аллерголога или гастроэнтеролога, эти специалисты также должны осмотреть ребенка перед садиком и записать вывод в медицинской справке.
Заметьте, ребенку, оформляется в специализированный детский сад, нужна будет справка о прививках, а также направления районного управления образования и выводов логопеда и специалиста по психолого-медико-педагогической консультации.
Семейный врач осмотрит ребенка первым. Запишитесь на прием в системе HELSI, чтобы выбрать удобное время приема и не нервничать.
В поликлинике оформления медицинской справки в детский сад продлится 7-14 дней.
Как проходит медосмотр в садик
Обзор у семейного врача включает:
- измерение роста, веса, окружности грудной клетки, головы ребенка;
- осмотр кожи тела и головы;
- прослушивания сердца и легких;
- обзор лимфатических узлов
- пальпация живота
Всю информацию врач запишет в медицинской карточке для детского сада. Затем выдаст перечень специалистов, которым предстоит показать малыша, и список анализов, следует сдать перед садом.
Анализы для справки №086/у-1 в детский сад
Малышу дадут направление на лабораторные дослдження:
- кровь — общий анализ;
- моча — общий анализ;
- кал;
- соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).
После того, как малыша осмотрят все врачи из списка, а также будут готовы результаты всех анализов, посетите семейного врача снова. Он проверит результаты и даст заключение.
Как проходит осмотр врачей перед детским садом
Хирург-ортопед, чкориш всего, осматривал малыша в первый год жизни. Сейчас он проверит все ли в порядке с позвоночником ребенка, нет искажения, а также проведет тест на плоскостопие и деформацию. Если ребенку потребуется коррекция, он пропишет специальную ортопедическую обувь, ЛФК и комплекс домашних упражнений.
Невролог определит уровень психо-эмоционального развития ребенка и работу его вестибулярного аппарата.
Окулист проверит остроту детского зрения и определит, нужна коррекция.
Стоматолог осмотрит молочные зубки ребенка и подлечит, если есть такая необходимость.
Отоларинголог проверит здоровье ушей и носоглотки, хронические состояния и даст рекомендации по их устранению и повышению местного иммунитета, если ребенок часто болеет.
Логопед будет числиться в списке обязательных для посещения специалистов, если твоему ребенку уже исполнилось три года.
Прививки для оформлении в детский сад
Согласно статьям 12 и 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", дети подлежат обязательной вакцинации против кори, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. Отсутствие у ребенка прививок является основанием для отказа в посещении детских учреждений.
Принимать или не принимать в садик ребенка, не имеет прививок, решает индивидуально врачебно-консультативной комиссией по привлечением эпидемиолога.
Список прививок при поступлении в детский сад
Согласно календарю прививок МОЗ, у ребенка должны быть следующие отметки о вакцинации.
- АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) трехкратная вакцинация плюс первая ревакцинация АКДС;
- полиомиелит (трехкратная вакцинация) плюс первая ревакцинация;
- БЦЖ (против туберкулеза)
- корь, паротит, краснуха (КПК)
- гепатит В (трехкратная вакцинация)
- гемофильная инфекция (четырехкратная вакцинация).
Напомним, что Иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация. С календарем прививок для взрослых также стоит ознакомиться.