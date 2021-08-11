Медосмотр в детский сад: каких врачей нужно пройти для оформления в 2021 году

Медосмотр в детский сад: каких врачей нужно пройти для оформления в 2021 году

Если детский медосмотр пройдет легко, то и год начнется так же — первая примета родителей. А если без шуток, пройти медкомиссию быстро, качественно и без лишних волнений поможет наш гид по медосмотру перед садиком.

Оформление ребенка в садик для всех важный этап. Малыш и родители знакомятся с новыми правилами социализации ребенка, врачами в поликлинике и медицинской справкой формы №086/у-1, утвержденной МОЗ Украины.

Где проводят медосмотр в детский сад: начинаем с важного

Пройти осмотр бесплатно ребенок сможет в поликлинике. Платная медкомиссия перед детским садом также возможна. Частные клиники предлагают платные пакеты услуг и осмотра врачей для оформення справки №086/в-1 для приема в детское учреждение.

Однако справка одна на всех, так что выбирайте заведение по своему усмотрению. В Форме №086/в-1 для детского сада будет указано состояние здоровья малыша и разрешение на посещение дошкольного учреждения.

Добавим, что кроме нее у родителей малыша спросят справку об эпидемиологическом окружении, что подтверждает отсутствие контактов ребенка с инфекционными больными, а срок действия ее — до трех дней.

№086/у-1

Каких врачей нужно пройти для оформления в детский сад в 2021 году

Медкомиссия в детский сад включает осмотр минимум 7 врачей.

невролог

хирург-ортопед

стоматолог

логопед

отоларинголог

офтальмолог

педиатр (семейный врач) — дважды

Если малыш стоит на учете у аллерголога или гастроэнтеролога, эти специалисты также должны осмотреть ребенка перед садиком и записать вывод в медицинской справке.

Заметьте, ребенку, оформляется в специализированный детский сад, нужна будет справка о прививках, а также направления районного управления образования и выводов логопеда и специалиста по психолого-медико-педагогической консультации.

Семейный врач осмотрит ребенка первым. Запишитесь на прием в системе HELSI, чтобы выбрать удобное время приема и не нервничать.

В поликлинике оформления медицинской справки в детский сад продлится 7-14 дней.

Как проходит медосмотр в садик

Обзор у семейного врача включает:

измерение роста, веса, окружности грудной клетки, головы ребенка;

осмотр кожи тела и головы;

прослушивания сердца и легких;

обзор лимфатических узлов

пальпация живота

Всю информацию врач запишет в медицинской карточке для детского сада. Затем выдаст перечень специалистов, которым предстоит показать малыша, и список анализов, следует сдать перед садом.

Анализы для справки №086/у-1 в детский сад

Малышу дадут направление на лабораторные дослдження:

кровь — общий анализ;

моча — общий анализ;

кал;

соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).

После того, как малыша осмотрят все врачи из списка, а также будут готовы результаты всех анализов, посетите семейного врача снова. Он проверит результаты и даст заключение.

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Как проходит осмотр врачей перед детским садом

Хирург-ортопед, чкориш всего, осматривал малыша в первый год жизни. Сейчас он проверит все ли в порядке с позвоночником ребенка, нет искажения, а также проведет тест на плоскостопие и деформацию. Если ребенку потребуется коррекция, он пропишет специальную ортопедическую обувь, ЛФК и комплекс домашних упражнений.

Невролог определит уровень психо-эмоционального развития ребенка и работу его вестибулярного аппарата.

Окулист проверит остроту детского зрения и определит, нужна коррекция.

Стоматолог осмотрит молочные зубки ребенка и подлечит, если есть такая необходимость.

Отоларинголог проверит здоровье ушей и носоглотки, хронические состояния и даст рекомендации по их устранению и повышению местного иммунитета, если ребенок часто болеет.

Логопед будет числиться в списке обязательных для посещения специалистов, если твоему ребенку уже исполнилось три года.

Прививки для оформлении в детский сад

Согласно статьям 12 и 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", дети подлежат обязательной вакцинации против кори, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. Отсутствие у ребенка прививок является основанием для отказа в посещении детских учреждений.

Принимать или не принимать в садик ребенка, не имеет прививок, решает индивидуально врачебно-консультативной комиссией по привлечением эпидемиолога.

Список прививок при поступлении в детский сад

Календарь прививок МОЗ

Согласно календарю прививок МОЗ, у ребенка должны быть следующие отметки о вакцинации.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) трехкратная вакцинация плюс первая ревакцинация АКДС;

полиомиелит (трехкратная вакцинация) плюс первая ревакцинация;

БЦЖ (против туберкулеза)

корь, паротит, краснуха (КПК)

гепатит В (трехкратная вакцинация)

гемофильная инфекция (четырехкратная вакцинация).

Напомним, что Иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация. С календарем прививок для взрослых также стоит ознакомиться.

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