Медсестра в Чернигове под обстрелами самостоятельно подняла в операционную бойца с оторванной конечностью

Медсестра в Чернигове под обстрелами самостоятельно подняла в операционную бойца с оторванной конечностью

Медсестра анестезиологического отделения Черниговской областной больницы Оксана Уманец спасла нуждающегося в ее помощи.

Медсестра анестезиологического отделения Черниговской областной больницы Оксана Уманец, которая осталась в оккупированном Чернигове и продолжала охранять жизнь в аду, самостоятельно при обстреле больницы поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 кг в полной амуниции. Оксана, вес которой 55 кг, смогла спасти нуждающегося в ее помощи.

Эта история стала одной из многих в серии о храбрости украинских медиков, их отчаянности и героизме во время войны, передает Минздрав.

"Минздрав приобщается к кампании BRAVEUKRAINE, которая сосредоточена на том, чтобы рассказывать миру о смелости украинцев. Мы покажем храбрость украинских медиков, их отчаяние и героизм во время войны. И нам есть о чем рассказать, ведь силой и руками хирургов, акушеров, педиатров, медсестер, фармацевтов и огромного количества волонтеров спасены сотни тысяч жизней", — пишет прессслужба.

Минздрав

Речь идет обо всех работниках системы здравоохранения. Системы, как закаленный единый механизм, основная цель которого — спасать, несмотря ни на что.

"Профессионализм, самоотверженность делу и решительность — черты украинских медиков, стоящих на страже украинской жизни в условиях войны", — пишет прессслужба.

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