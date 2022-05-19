Медсестру из Лисичанска, потерявшую ноги от разорванной мины, доставили на спецлечение за границу

Медсестру из Лисичанска, потерявшую ноги от разорванной мины, доставили на спецлечение за границу

В общей сложности почти полсотни украинцев из восточных регионов Украины доставили на лечение в Германию и Испанию.

Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией провел крупнейшую за все время войны эвакуацию украинцев на лечение за границу.

Почти полсотни украинцев – 26 гражданских и 19 военных – из восточных регионов Украины были направлены на лечение в Германию и Испанию, сообщили в ведомстве.

Эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждаются в специализированном лечении.

Среди пациентов — медицинская сестра из Лисичанская Оксана Баландина, потерявшая ноги от разорванной мины, но не потерявшая жажду жизни. Замуж девушка вышла в больничной палате, а ее первый свадебный танец растрогал весь мир.

Также среди эвакуированных — волонтеры из Киевщины и Харьковщины, пострадавшие при обстреле и нуждающиеся в специализированном лечении.

Сначала больных и раненых транспортировали во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в другие страны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.