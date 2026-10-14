Меньше морщин и больше упругости: 7 доступных продуктов, которые останавливают старение кожи

Ни один крем не поможет, если не есть продукты для молодости кожи / © Фото из открытых источников

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С возрастом кожа постепенно теряет упругость, а морщинки становятся заметнее. На эти изменения влияют естественные процессы старения, ультрафиолет, гормональные колебания и образ жизни. Сбалансированное питание не вернет коже прежнюю молодость через несколько дней, но поможет обеспечить организм веществами, необходимыми для поддержания ее здорового состояния.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему кожа теряет упругость

За прочность и эластичность кожи отвечают, в частности, два белка соединительной ткани — коллаген и эластин. Коллаген формирует своеобразный каркас, а эластин помогает коже возвращаться в исходную форму после растяжения.

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С возрастом выработка коллагена постепенно меняется, а процессы обновления тканей замедляются. Ультрафиолетовое излучение и курение могут дополнительно повреждать коллагеновые и эластиновые волокна.

Питание влияет на состояние кожи прежде всего за счет поступления белка, витаминов, жирных кислот и других питательных веществ. Однако продукты не могут самостоятельно устранить уже сложившиеся морщины или подтянуть обвисшую кожу.

1. Красный болгарский перец — источник витамина С

Красный болгарский перец содержит много витамина С, необходимого для нормального образования коллагена. Этот белок обеспечивает прочность соединительной ткани и помогает поддерживать структуру кожи.

Витамин С также действует как антиоксидант и помогает защищать клетки от окислительного повреждения. Оно может возникать под влиянием ультрафиолета и других факторов внешней среды.

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Перец удобно есть сырым — добавлять в салаты, сэндвичи или подавать как самостоятельную закуску. Так можно получить витамин С без длительной термической обработки, способной уменьшать его количество в продуктах.

2. Лосось — полезные жиры и белок

Лосось и другая жирная рыба содержат полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они участвуют в работе клеточных мембран и регуляции воспалительных процессов в организме.

Для кожи важен и ее защитный барьер, помогающий удерживать влагу. Когда он работает правильно, кожа меньше пересыхает и остается комфортной.

Лосось также является источником полноценного белка, необходимого для восстановления тканей. Однако нет достаточных оснований утверждать, что именно употребление этой рыбы гарантированно сделает кожу более упругой. Ее преимущество — в сочетании белка и полезных жиров в составе сбалансированного рациона.

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3. Яйца — аминокислоты для обновления тканей

Яйца содержат полноценный белок с незаменимыми аминокислотами, используемыми организмом для построения и восстановления тканей. Они необходимы и для синтеза собственных структурных белков, в частности коллагена.

Яичный белок также содержит пролин — аминокислоту, участвующую в формировании коллагена. Желток содержит другие питательные вещества, необходимые для нормальной работы организма.

В то же время большее количество белка не означает автоматического усиления выработки коллагена. Главное — получать достаточное количество белка в пределах полноценного питания, согласно возрасту, физической активности и состоянию здоровья.

4. Помидоры — ликопен для защиты клеток

Помидоры содержат ликопен — растительный пигмент из группы каротиноидов, который придает им красный цвет. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и привлекает внимание исследователей, изучающих защиту кожи от солнечного излучения.

Некоторые исследования показывают, что рацион с продуктами, богатыми ликопеном, может помогать уменьшать отдельные проявления повреждения кожи ультрафиолетом. Однако помидоры не заменяют солнцезащитный крем и не обеспечивают полноценную защиту от солнечных лучей.

Интересно, что ликопен из термически обработанных помидоров может усваиваться лучше, чем из сырых. Томатный соус или тушеные помидоры с небольшим количеством оливкового масла также могут являться частью полезного рациона.

5. Миндаль — витамин Е и ненасыщенные жиры

Миндаль содержит витамин Е, помогающий защищать клеточные мембраны от окислительного повреждения. Он является одним из важнейших компонентов антиоксидантной защиты организма.

Кроме того, орехи содержат ненасыщенные жиры, клетчатку и минеральные вещества. Они помогают сделать рацион более разнообразным и питательным.

Небольшую горсть миндаля можно добавлять к овсянке, йогурту или есть как перекус. В то же время исследования влияния миндаля на морщины пока не дают оснований считать его самостоятельным средством против старения кожи.

6. Киви — еще один источник витамина С

Киви содержит витамин С, необходимый для нормального синтеза коллагена. Этот витамин также участвует в процессах заживления и помогает защищать клетки от окислительного стресса.

Регулярное употребление фруктов помогает обеспечить организм не только витаминами, но и клетчаткой и другими растительными соединениями. Киви удобно добавлять к завтраку, фруктовому салату или натуральному йогурту.

Однако важно не ожидать мгновенного эффекта. Если организм уже получает достаточное количество витамина С, дополнительное количество не обязательно усилит выработку коллагена или заметно изменит вид кожи.

7. Оливковое масло — ненасыщенные жиры для сбалансированного рациона

Оливковое масло, особенно extra virgin, содержит мононенасыщенные жирные кислоты и полифенолы. Эти соединения являются составной частью питания, помогающего поддерживать общее здоровье.

Жиры необходимы организму для нормальной работы клеток и усвоения жирорастворимых витаминов. Поэтому оливковое масло может быть полезной альтернативой жирам с высоким содержанием насыщенных жирных кислот.

Его можно использовать для заправки салатов, приготовления овощей и рыбных блюд. В то же время нет убедительных доказательств, что оливковое масло само по себе делает кожу более упругой. Его роль следует рассматривать в контексте всего рациона, а не как отдельный способ борьбы с морщинами.

Что еще помогает сохранить упругость кожи

Питание — только одна из составляющих ухода за кожей. Специалисты отмечают, что для выработки коллагена организму нужны не только белки, но и витамин С, цинк и другие питательные вещества. В частности, яйца, бобовые, рыба, орехи и овощи снабжают организм разными компонентами для нормального синтеза коллагена. В то же время пищевой коллаген во время пищеварения расщепляется, а организм сам определяет, как использовать полученные аминокислоты. Поэтому важно поддерживать выработку коллагена с помощью разнообразного рациона, а не полагаться на один продукт.

Не меньшее значение имеет защита от ультрафиолета. Под действием солнечных лучей коллагеновые и эластиновые волокна постепенно повреждаются, из-за чего кожа может терять упругость, а морщины становиться глубже. Эти изменения накапливаются в течение лет, поэтому даже людям, не загорающим умышленно, следует помнить о солнцезащитных средствах. Именно длительное влияние солнца связывают с преждевременным старением кожи.

Важно также правильно пользоваться солнцезащитным кремом: даже средство с высоким SPF не обеспечит ожидаемую защиту, если наносить его неправильно или недостаточно часто обновлять. Дерматологи советуют наносить крем до выхода на солнце, следуя инструкциям производителя, и повторно использовать его после купания, интенсивного потоотделения или длительного пребывания на улице. Правильное применение солнцезащитного крема перед выходом на улицу дополняет сбалансированное питание и помогает защищать кожу от ультрафиолета.

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