Меньшее сиденья — меньше рисков: ученые выяснили, как даже небольшое движение спасает жизнь

Движение / © Pixabay

Исследователи выяснили, что более 70% участников проводили без движения более восьми часов в день. Именно среди них уменьшение "сидячего" времени было связано с постепенным снижением рисков для здоровья.

Об этом пишет Daily Mail.

Детали исследования

У людей, сидевших более 11 часов в сутки, дополнительные 30 минут движения снижали риск примерно на 10%. Если же физическая активность увеличивалась до одного часа, то риск уменьшался уже на 25%.

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet, подчеркнули, что их работа учитывает реальные жизненные условия, ведь далеко не все люди могут или готовы придерживаться рекомендаций по 150 минутам физической активности в неделю.

Ученые отмечают: предыдущие исследования часто предполагали, что польза от активного образа жизни одинакова для всех. В реальной жизни на возможность двигаться влияют ожирение, проблемы с сердцем, ограниченная подвижность и другие состояния.

В то же время исследователи указывают на ограничения: результаты касаются людей в возрасте от 40 лет, а именно исследование обсервационное, то есть не учитывает все возможные сопутствующие факторы.

Несмотря на это, эксперты отмечают: даже мелкие ежедневные изменения, например, подъем по лестнице вместо эскалатора, могут иметь ощутимый эффект.

Профессор Оксфордского университета Эйден Догерти, не участвовавший в исследовании, положительно оценил выводы. По его словам, до 10% преждевременных смертей можно было бы предотвратить, если бы люди каждый день прибавляли лишь пять минут умеренной физической активности.

Подобные результаты показали и исследования Университета Сиднея. Там выяснили, что риск преждевременной смерти можно снизить как минимум на 10%, если спать на 15 минут дольше, добавить несколько минут физических упражнений и съедать пол порции овощей ежедневно.

Специалисты отмечают, что комбинация небольших, но регулярных изменений в образе жизни может быть более эффективной, чем резкие попытки кардинально изменить поведение.

В то же время, эксперты советуют придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения — не менее 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивной.

По данным ВОЗ, физическая неактивность является четвертой распространенной причиной смертности в мире и ежегодно приводит к 3,2 миллиона смертей. Малоподвижный образ жизни связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака.

Раньше говорилось о том, что некоторые продукты ускоряют старение. В частности, это сахар.

Так, сахар ускоряет образование морщин, портит цвет лица и ухудшает состояние кожи. Сначала изменения могут быть незаметны, но внутри организма разрушительные процессы уже происходят. Со временем они проявятся откровенными признаками старения.

Более того, после 30 лет последствия неправильного питания становятся крайне заметными: хроническое воспаление, отеки, тусклый цвет кожи, сыпь и нарушение обмена веществ. Как сохранить молодость? Обратите внимание на состав продуктов и заменяйте сладкие десерты фруктами и ягодами. Это поможет вам сохранить упругость кожи и замедлить процессы старения изнутри.