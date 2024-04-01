"Мертвая" часть мозга мужчины, который в детстве выпал с балкона, заработала через 50 лет

Мужчина, который еще в детстве выпал с балкона, и его родителям сказали, что он не сможет жить нормальной жизнью, спустя десятилетие удивил даже медицинских экспертов.

Об этом пишет Daily Star.

В прошлом году 54-летний Даррен Джуэлл обнаружил, что считавшаяся "мертвой" часть его мозга вернулась к жизни, несмотря на то, что ему говорили, что он может "стать овощем".

Хотя врачи пророчили ему академические и профессиональные проблемы на всю жизнь из-за ужасного падения с балкона полвека назад, Даррен бросил вызов всем обстоятельствам.

Мужчина из Энфилда, что в Лондоне, сказал: "Это было в 1970 году, так что тогда еще не было МРТ-сканирования. Долгое время я не знал, что именно у меня, врачи просто сказали моим родителям, что я никогда не смогу быть "нормальным" и что я даже могу стать овощем".

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Даррен сталкивался с постоянными препятствиями на протяжении всей своей жизни, в частности, трудности с движением левой стороны, но это никогда не мешало ему жить полноценной жизнью. Он окончил кулинарный колледж, стал шеф-поваром, но в 2001 году начал испытывать проблемы с равновесием и падать, что привело к беспокойству среди его коллег и клиентов.

"Посетители спрашивали других сотрудников, не пьян ли я, потому что мое равновесие было нестабильным. Впервые я заметил, что со мной что-то не так, когда сидел и смотрел телевизор, и вдруг мою левую ногу на пять минут свело судорогой. Я знал, что мне нужно идти к врачу".

После визита к врачу и МРТ Даррен обнаружил, что треть его мозга не функционирует, и ему сказали, что ничего нельзя сделать, чтобы устранить повреждения.

Даррен рассказал: "Когда началась пандемия, я не мог оставаться на месте, я должен был продолжать работать своим мозгом. Поэтому я записался на всевозможные онлайн-курсы. Я изучал компьютерные языки, как создавать веб-сайты, ораторское искусство".

После планового МРТ в июле в 2021 году Даррен получил неожиданный звонок от своего врача, который приказал ему посетить Национальную больницу неврологии и нейрохирургии в Лондоне.

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По словам Даррена, он очень испугался, что они обнаружат, что повреждение ухудшилось, или что ему придется делать операцию. Но то, что он увидел во время встречи с нейрохирургом, ошеломило: МРТ показало абсолютно нормальный мозг, что резко контрастировало с многолетними снимками, которые демонстрировали значительную часть его мозга, которая якобы была мертвой.

Шокированный хирург рассказал, что за 35 лет своей работы он наблюдал такое только трижды. "Я был в полном шоке", – сказал он. "Я не мог поверить, что это был мой мозг, мне говорили, что это невозможно. Но врач сказал, что в большинстве своем это произошло потому, что я продолжал стимулировать свой мозг, учась и работая каждый день".

Напомним, женщина осталась с поврежденной почкой после посещения парикмахерской. В травмах может быть виновата глиоксиловая кислота.

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