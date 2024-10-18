"Мертвый" донор сердца ожил на операционном столе: хирургов просили не останавливаться (фото)

Несколько членов команды уволились со своих должностей.

В больнице штата Кентукки донор трансплантата очнулся на операционном столе в тот момент, когда врачи готовились удалить ему сердце.

Об этом сообщает NPR.

Томаса Гувера доставили в больницу Baptist Health Richmond в октябре в 2021 году после передозировки наркотиков. Врачи объявили его мертвым и начали проводить тесты, чтобы понять, следует ли изымать его органы.

Наташа Миллер была одной из тех, кому в тот день поручили сберечь органы в больнице. Она рассказала, что когда медсестры занесли 36-летнего Гувера в палату, он все еще казался очень живым.

"Он шевелился, будто барахтался", — вспомнила Миллер. "А когда мы подошли к нему, то увидели, что у него катятся слезы. Было видно, что он плачет".

Его состояние шокировало нескольких людей в операционной и заставило двух врачей, которым было поручено провести операцию, отказаться от участия в ней.

Миллер говорит, что она слышала, как координатор дела от Ассоциации доноров органов штата Кентукки (KODA) бездушно просила новых врачей выполнить неэтическую процедуру.

"Поэтому координатор звонит тогдашнему руководителю. И она рассказывает, что он сказал ей, что ей нужно "найти другого врача, который сделает это" – что "мы собираемся делать это дело. Ей нужно найти кого-нибудь другого", — рассказала Миллер изданию.

Другая сотрудница Николетта Мартин поделилась, что была шокирована, когда узнала, что донор раньше подавал признаки жизни, когда врачи обследовали его сердце, чтобы убедиться, что оно пригодно для трансплантации.

"В то утро донор проснулся во время процедуры катетеризации сердца. И он бился на столе", — рассказала Мартин.

Этот инцидент заставил нескольких членов команды уволиться со своих должностей.

"Я посвятила всю свою жизнь донорству и трансплантации органов", – сказала Николетта. "Мне очень страшно сейчас, когда подобные вещи допускаются, и нет никаких мер по защите доноров".

Сестра Гувера рассказала, что жертва передозировки открыл глаза, когда его везли из отделения интенсивной терапии в операционную, но врачи сказали, что это движение было рефлекторным и не означало, что Гувер все еще жив.

"Это походило на его способ дать нам знать, знаете, "Эй, я все еще здесь", — сказала Донна Рорер, старшая сестра Гувера и нынешняя попечительница.

Томас Гувер с сестрой

Представители KODA отрицают, что кто-либо из членов их организации давал врачам указания проводить операцию по извлечению органов у живого пациента.

Генеральный прокурор штата Кентукки заявил, что следователи изучают это дело. Администрация ресурсов и услуг здравоохранения США также расследует эти обвинения.

Гувер выжил и сейчас живет со своей сестрой. Он выздоровел, хотя все еще есть некоторые проблемы с памятью, ходьбой и речью.

Напомним, мама скончалась на глазах у двоих детей после укуса домашнего хомяка. Она не дошла до медучреждения.

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