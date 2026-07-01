Месяцами кричала от боли, а ей радовали ибупрофен: ужасная ошибка врачей убила 17-летнюю девушку

Больница / © pexels.com

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В Великобритании 17-летняя Хлоя Вентон умерла от агрессивной формы рака после того, как медики долгое время ставили ей ложный диагноз и советовали принимать обычное обезболивающее. В течение семи месяцев девушка страдала от сильных болей, однако врачи общей практики настаивали, что у нее обычная инфекция мочевыводящих путей.

Об этом пишет Mirror.

Симптомы болезни появились, когда Хлое было 15 лет. Девушка просыпалась посреди ночи с криками боли, страдала от сильной потливости и постоянных позывов к мочеиспусканию. Поскольку в детстве она уже испытывала проблемы с мочевыводящими путями, врачи списали все на знакомую инфекцию и прописали антибиотики и ибупрофен.

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Впоследствии боли в пояснице распространились на бедра, у девушки начало неметь нижнее тело и она теряла контроль над мочевым пузырем. Мать неоднократно приводила дочь на приемы, поскольку лекарство не помогало, но врачи не меняли диагноза. В конце концов, во время очередного визита Джоан Вентон просто отказалась покидать кабинет врача без направления на дополнительные анализы.

«Тогда врач общей практики отправил нас в больницу, чтобы просто заставить меня замолчать, и именно там обследование впервые обнаружило опухоль. Мне очень больно думать, что Хлоя могла быть жива, если бы ей сначала не поставили неверный диагноз», — поделилась мать девушки.

Сканирование в больнице Грейт-Вестерн обнаружило опухоль на позвоночнике подростка. Дальнейшие обследования в Оксфорде подтвердили страшный диагноз — агрессивную форму саркомы Юинга (рак костей). Хлоя, которая сама мечтала стать врачом и проходила стажировку в онкологическом отделении, мужественно приняла известие и начала химиотерапию.

После длительного и изнурительного лечения, которое включало 15 курсов химиотерапии и протонную терапию, у девушки появилась сильная сыпь на коже. Британские медики снова допустили ошибку, заверив семью, что это лишь побочный эффект от лечения.

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Родителям пришлось вторично бороться с системой и требовать дополнительных обследований. Новые анализы показали, что сыпь — это лейкемия кожи. У девушки диагностировали острый миелоидный лейкоз (вторичный рак крови), развившийся в костном мозге. В июле 2020 года, два года спустя после начала первых симптомов, 17-летняя Хлоя неожиданно умерла.

Дополнительным ударом для семьи стали жесткие ограничения пандемии COVID-19, из-за которых похороны прошли в условиях строгой социальной дистанции. Матери пришлось самостоятельно ехать за гробом дочери, поскольку использование ритуальных машин было запрещено.

«В последние дни своей жизни она сказала мне: „Я никогда не увижу, как вырастут мои братья и женятся, и я никогда не стану той тетей, какой хочу быть“, и это меня просто сломило. Я хочу рассказать об этом, чтобы другие люди не остались незамеченными и не потеряли своих дочерей таким образом», — рассказала Вентон.

Напомним, постоянная усталость, неожиданная потеря веса или боли в спине не всегда являются следствием возраста. Онколог объяснил, какие симптомы рака люди чаще всего игнорируют и когда следует обратиться к врачу.

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