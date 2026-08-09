Метеозависимость может появиться даже у здоровых людей: какие симптомы и последствия

Головная боль и скачки давления / © www.credits

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Жара, дожди и резкие перепады температуры, то есть проявления погоды, влияют на самочувствие человека.

Об этом в эфире «Киев24» рассказала врач-кардиолог Центра кардиологии и кардиохирургии Александра Телегузова.

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Резкие изменения температуры, атмосферного давления и влажности, по ее словам, могут влиять на самочувствие человека, а у людей с хроническими заболеваниями провоцировать обострение. Даже у тех, кто обычно не испытывает проблем со здоровьем, во время сильной жары могут возникать тахикардия, головокружение и головная боль.

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Поэтому метеозависимость и метеочувствительность — не миф, а явление, имеющее научное обоснование.

«Говорить о метеозависимости или метеочувствительности — это действительно не какой-то миф или какая-нибудь игрушка. Это действительно научно доказанный термин, который говорит о том, что есть люди, более склонные к изменению самочувствия и даже к обострению определенных состояний, если есть хронические болезни», — пояснила врач.

На самочувствие, по словам Телегузовой, может влиять атмосферное давление, влажность, шквалы и порывы ветра, а также изменения качественного состава воздуха. Последний фактор, в частности, может провоцировать мигрень или приступы хронических заболеваний.

Что происходит с организмом во время жары

Врач отметила, что организм вынужден адаптироваться к резким изменениям погоды. Во время жары сосуды расширяются, поэтому организм теряет жидкость и электролиты.

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«Когда мы говорим о резких часах по жаре, шквалам, граду, потом понижению температуры, потом снова повышению, здесь можно привести такую аналогию, она мне очень нравится, что наше сердце работает якобы в две смены», — сказала Телегузова.

По ее словам, в жару происходит вазодилатация — расширение сосудов. Вместе с потом организм теряет электролиты, а объем циркулирующей крови уменьшается. Поэтому сердцу приходится работать в условиях дополнительной нагрузки.

«Поэтому даже у здоровых людей, не чувствующих никаких симптомов обычно, могут во время жары появляться тахикардия, головокружение, когда они встают, или головные боли. И это все реакция нормальной на температуру, на высокие цифры», — пояснила кардиологиня.

Почему из-за смены погоды может повышаться давление

Когда температура и другие погодные условия резко изменяются, организм снова адаптируется к внешней среде. Важную роль в этом процессе играет влажность.

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«В такой чин может происходить обратная реакция, когда резкий вазоспазм, человек может снова ощущать повышение артериального давления, даже если он никогда до этого не страдал артериальной гипертензией. Это также будет реакцией нормальной на смену погоды», — отметила врач.

Среди других возможных реакций организма на погодные изменения она назвала головокружение, головные боли, обострение мигрени, а также проблемы с суставами.

«Обострение артрозов, артритов — это также влияние того, что изменяется атмосферное давление и изменяется влажность», — сказала Телегузова.

Почему «чувствуется как» в прогнозе погоды — важный показатель

Отдельно кардиологиня обратила внимание, что температура воздуха, которую показывают в прогнозах, не учитывает влажности.

«Эти дни, когда мы испытывали с вами необычную, аномальную жару, мы видели температуру, обычно измеряемую в тени и которая не учитывает влажность», — пояснила она.

По ее словам, показатель «ощущается как» в прогнозе погоды может лучше передавать реальные ощущения человека, поскольку учитывает влажность.

«Ощущение погоды будет более правильным, если мы будем учитывать еще и влажность, потому что влажность, влагоотдача — это не то же, что, например, потоотделение. Это немного другой механизм, но он тоже очень важен во время нашей жары», — подытожила Телегузова.

Напомним, головная боль — одна из самых распространенных жалоб, с которой люди обращаются к врачу, но не всегда головная боль безопасна, иногда она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

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