Метод похудения "30-30-30": в чем суть и безопасен ли он

Новый режим похудения и физических упражнений под названием "Правило 30-30-30" стал вирусным из-за предполагаемого быстрого пути к снижению веса и контролю уровня сахара в крови.

Об этом пишет nypost.com.

Метод предполагает, что человек потребляет 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения, непосредственно перед завершением 30-минутной тренировки низкой интенсивности. Это совпадает с результатами нового исследования, которое показало, что двухчасовой интервал между 7 и 9 часами утра является идеальным временем для занятий спортом, чтобы похудеть.

Концепция "30" была представлена в книге Тима Ферриса "Тело за 4 часа" и популяризирована Гэри Брекой, фитнес-гуру, которого президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт похвалил за то, что он привел его к более здоровому образу жизни.

Впрочем, подход "30-30-30" получил менее приятные отклики от экспертов.

"Я бы не сказал, что завтрак нужно есть в течение 30 минут после пробуждения. Обычно я бы посоветовал позавтракать в течение нескольких часов. Не каждый может переваривать еду так рано", — сказала дипломированная врач-диетолог Тара Шмидт, добавив, что "употребление 30 г белка приносит пользу".

Рекомендуемая диетическая норма составляет 0,8 г белка на кг массы тела. Для человека весом 68 кг это 54 грамма.

Шмидт рекомендует добавлять к завтраку кроме белка другие продукты, например богатые клетчаткой фрукты, овощи и даже углеводы.

Хотя она отмечает, что любая физическая форма "совершенно полезна", режим после завтрака заставляет Шмидт задуматься.

"Я не думаю, что у нас есть много исследований, подтверждающих, что после еды нужно так быстро заниматься", — сказала Шмидт. "Мы продолжаем находить новые способы сделать то же, о чем мы все время пытались сказать людям: вам нужно заниматься спортом, вам нужно соблюдать сбалансированную диету, и она должна быть устойчивой", — добавила она.

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Это не означает, что правило "30-30-30" не дает никаких преимуществ, особенно если оно помогает человеку быть более активным.

"Если вы не делаете никаких упражнений и теперь выполняете 30 минут в день кардиотренировок низкой интенсивности, это лучше, чем ничего", – сказал Джейсон Маховски, физиолог-физкультурник и дипломированный диетолог в Больнице специальной хирургии.

"Этот метод не кажется вредным, но он не является универсальным", — добавил он, отметив, что для снижения веса следует просто сосредоточиться на количестве сжигаемых калорий.

Маховски признает, что в правиле "30-30-30" может сыграть роль психологический фактор.

"Некоторые люди считают, что утренние упражнения заставляют их повнимательнее относиться к выбору пищи в течение дня, поэтому это может иметь положительный волновой эффект", — пояснил он.

Напомним, фитнес-тренер похудела в талии на 28 см с помощью метода "3-2-1". Она рассказала, как это работает.

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