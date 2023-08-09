Миф о 10 тысячах шагов: сколько на самом деле нужно ходить ежедневно

Долгое время считалось, что 10 тысяч шагов в день – это магическое число, необходимое для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым.

Менее 5 тысяч шагов ежедневно достаточно для положительного воздействия на ваш организм, что подтверждается новым исследованием.

Об этом пишет BBC.

Анализ данных более 226 000 человек по всему миру показал, что 4 тысячи шагов достаточно, чтобы начать снижать риск преждевременной смерти по какой-либо причине. Чуть больше 2300 достаточно, чтобы извлечь пользу для сердца и сосудов.

По словам исследователей, чем больше шагов вы делаете, тем больше преимуществ для здоровья. Каждая дополнительная 1000 шагов более 4000 снижает риск преждевременной смерти на 15%.

Команда Лодзьского медицинского университета в Польше и Школы медицины Университета Джона Гопкинса в США обнаружила, что пользу от ходьбы ощущают люди разного пола и возраста, независимо от места жительства.

Однако наибольшие преимущества были отмечены среди людей в возрасте до 60 лет.

Профессор Мацей Банах из Лодзкого университета сказал, что, хоть медицина и не стоит на месте, но медикаменты не единственный способ лечения.

"Я считаю, что мы всегда должны подчеркивать, что изменения образа жизни, включая диету и физические упражнения, которые были главным героем нашего анализа, могут быть по крайней мере столь же, если не более эффективными в снижении сердечно-сосудистого риска и продлении жизни", – сказал он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллиона смертей ежегодно — четвертая наиболее распространенная причина в мире.

Хани Файн, тренер и инструктор международной фитнес-компании Barry's, отмечает проблемы, которые возникают из-за чрезмерного сиденья.

"Это может замедлить ваш метаболизм и повлиять на рост и силу мышц, что может вызвать боль", — рассказала она BBC.

«Слишком длинное сиденье также может привести к проблемам со спиной, мы часто встречаем это у людей с офисной работой, их спины постоянно находятся в напряженном сжатом положении, что вызывает гораздо больше проблем в дальнейшей жизни».

Она объясняет важность физической активности, не связанной с упражнениями: "То есть все, что мы делаем, используя энергию и сжигая калории".

"Такие действия, как стояние, ношение покупок, мытье полов, уборка, хождение во время разговора по телефону — это все мелочи, которые делают нас более активными и помогают нам сжигать калории более эффективно", — говорит она.

Регулярные прогулки также очень важны, по словам тренера. "Ходьба может снизить уровень артериального давления, укрепить кости и защитить их от повреждений, повысить уровень энергии, а также обеспечить вас эндорфинами и помочь вам поддерживать здоровый вес вместе со здоровым питанием", — комментирует она.

Среди других преимуществ – улучшение психического здоровья и возможность провести время подальше от экранов и других отвлекающих факторов.

Тренер добавляет, что ходьба подходит "почти всем", поскольку она мало влияет на суставы и мышцы.

Советы от персонального тренера

Идите пешком, а не езжайте на автобусе или автомобиле, если позволяет расстояние.

Если вы работаете за столом, установите ежечасные упоминания о необходимости вставать и двигаться.

Если вы беременны, ходьба – лучший вид физических упражнений

Совершайте ежедневную 30-минутную прогулку, слушая подкасты или музыку.

Играйте с друзьями в парке или лесными тропинками, выгуливайте собаку, если она у вас есть.

Начните с малого: 10-минутная прогулка от станции метро до офиса может легко превратиться в 20-минутную прогулку в парке и, наконец, в 30-минутную прогулку по городу.

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