Миф о сладком, в который верили десятилетиями, развеян: что обнаружили ученые

Сладости / © Pixabay

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Новые научные данные опровергают распространенный миф о том, что употребление сахара не усиливает желание есть сладкое. Шестимесячное исследование показало, что количество сладких продуктов в рационе не влияет ни на вкусовые предпочтения, ни на аппетит, ни на вес тела.

Об этом пишет издание SciTechDaily

Орландо, США Впервые ученые доказали, что употребление большего или меньшего количества сладкой пищи не меняет предпочтения к сладкому вкусу. Исследование длилось шесть месяцев и охватило 180 участников, которых разделили на три группы с разными уровнями потребления сладкой пищи.

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«Мы не обнаружили никаких изменений в предпочтении сладкого вкуса, независимо от того, сколько сахара потребляли участники», — отметил ведущий автор исследования, доктор Кейс де Грааф, профессор сенсорной науки и пищевого поведения из Университета Вагенингена (Нидерланды).

Опыт также не выявил изменений в суточном потреблении калорий или в весе тела. Это противоречит популярному убеждению, что сладкая пища способствует перееданию и ожирению.

Детали эксперимента

Участникам исследования — 180 взрослым — присылали пакеты с едой каждые две недели. Половина дневного рациона состояла из продуктов, которые различались по уровню сладости: одна группа получала в основном сладкие продукты, вторая — почти несладкие, третья — смешанный вариант.

К сладким продуктам отнесли: варенье, шоколад, подслащенные молочные изделия и сладкие напитки. Несладкие продукты включали: ветчину, сыр, арахисовое масло, хумус, соленый попкорн и газировку без сахара.

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Вкусовые предпочтения каждого участника оценивали до начала исследования, дважды во время, сразу после и через один и четыре месяца после завершения.

Сахар не меняет вкус и аппетит

Даже после шести месяцев изменения рациона участники не показали никаких существенных изменений в отношении к сладкому. Те, кто употреблял меньше сладкого, не потеряли интерес к нему, а те, кто ел больше, не стали зависимыми от вкуса.

Кроме того, не зафиксировано изменений в общей энергетической ценности рациона, потреблении белков, жиров и углеводов, в весе тела или биомаркерах риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важность исследования

Это одно из первых длительных исследований, которое охватило реальные диетические условия с постепенным и контролируемым уровнем сладости

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«Многие люди стараются избегать сладкого, опасаясь привыкания. Но наше исследование показывает, что регулярное потребление не формирует зависимости ко вкусу сладкого», — подытожил доктор де Грааф.

Авторы планируют провести подобное исследование с детьми, ведь именно в детском возрасте формируются основные пищевые привычки и вкусовые предпочтения.

Напомним, ранее мы писали о том, что одним из популярных способов уменьшить количество сладкого в рационе является 30-дневная аскеза без сахара. Мы рассказывали, как подготовиться к этому испытаниюи каких изменений в здоровье можно ожидать.