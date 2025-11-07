Мифы и правда о пользе растительного молока: как выбрать между соевым, овсяным, миндальным и рисовым

Различные виды растительного молока могут сильно отличаться по составу питательных веществ.

Реклама

Современный молочный отдел в магазинах превратился в настоящее разнообразие, где полки заполнены не только традиционным коровьим молоком, но и многочисленными видами растительных продуктов : соевым, овсяным, миндальным, рисовым и другими видами молока. Эксперты отмечают, что универсального «самого полезного» вида не существует, и лучший выбор зависит от индивидуальных потребностей — ищете ли вы больше белка или, возможно, низкокалорийный вариант.

Об этом пишет The Guardian.

Главные советы по выбору растительного молока

Причины, по которым взрослые выбирают растительное молоко, разнообразны: переход на растительную диету , желание уменьшить углеродный след или аллергия на лактозу .

Реклама

Эксперты отмечают, что перед выбором важно определить, какие питательные вещества вам нужны больше всего. Исследование 2025 года, оценившее содержание питательных веществ в 219 видах растительного молока в США, показало, что обычно они содержат меньше белка и насыщенных жирных кислот , чем коровье молоко. При этом около 70% этих продуктов обогащены кальцием и витамином D.

«Вопрос, что полезен, а что нет, личный. Вам нужно подумать о том, какие питательные вещества вам нужны и рассмотреть молоко, которое лучше всего может добавить их в ваш рацион», — отмечает Эбигейл Джонсон, доцент Школы общественного здоровья Университета Миннесоты.

Ключевые рекомендации:

Проверяйте этикетки: содержание питательных веществ, например белка в соевом молоке, может сильно отличаться в зависимости от бренда. Также нельзя просто взять растительное молоко с полки и предположить, что оно удовлетворит ваши потребности в кальции.

Выбирайте несладкие варианты: диетологи рекомендуют продукты без добавления сахара, чтобы минимизировать его потребление.

Ориентируйтесь на вкус: Для большинства людей растительное молоко составляет небольшую часть общего рациона, поэтому оно вряд ли улучшит или разрушит здоровье. Эксперты советуют сосредоточиться на том, какой вид больше по вкусу.

Стоит ли бояться растительных масел в молоке

Поскольку многие виды растительного молока имеют низкое содержание жира, производители часто добавляют растительное масло (например, подсолнечное или рапсовое) для обеспечения гладкого вкуса и консистенции, а также в качестве эмульгаторов для предотвращения расслоения ингредиентов.

Реклама

Эксперты утверждают, что исследования не подтверждают громких заявлений о токсичности этих масел или их прямой связи с хроническими болезнями. К тому же количество растительных масел в порции молока скудное и не должно вызывать беспокойства. Напротив, исследования показывают, что растительные масла могут снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний .

Преимущества и недостатки разных видов молока

Соевое молоко

Преимущества: Наиболее сходный по питательному профилю коровье молоко, единственный заменитель, включенный в раздел молочных продуктов в диетических рекомендациях США. Рекомендуемое для детей. Содержит изофлавоны , поддерживающие здоровье сердца, почек и печени, а также могут быть связаны с низшим риском рака молочной железы .

Из -за сходства изофлавонов с эстрогеном существует ложное предположение о его «феминизирующем» влиянии на мужчин, которое многочисленные исследования опровергли.

Овсяное молоко

Преимущества: Очень кремовое , популярное в кофейных напитках. Содержит фитаты (соединения с антиоксидантными свойствами), которые могут предотвращать потерю костной массы. Может быть уместным для людей с синдромом раздраженного кишечника благодаря противовоспалительным свойствам. Содержит много клетчатки .

Часто содержит больше сахара , чем миндальное или соевое. Фитаты могут усугублять усвоение железа, цинка и кальция, хотя это минимизируется при сбалансированной диете.

Миндальное молоко

Преимущества: Низкокалорийный , подходит для людей, контролирующих уровень сахара в крови (несладкие варианты). Часто имеет более простой список ингредиентов.

Содержит меньше белка , чем другие виды растительного молока , кроме рисового. Производство требует значительных расходов воды (хотя производство коровьего молока гораздо больше).

Рисовое молоко

Преимущества: Наименее аллергенный вариант среди всех заменителей. Низкое содержание насыщенных жиров и холестерина. Богато углеводами, подходит спортсменам с высокими энергетическими потребностями.

Недостатки: Очень низкое содержание белка (около 0,9 г на порцию). Как и весь рис, может содержать мышьяк , поскольку растения поглощают его из почвы. Поэтому рекомендуют осторожно подходить к его потреблению детям.

Кокосовое молоко

Преимущества: Высокий уровень насыщенных жиров обеспечивает текстуру, подобную цельному молоку. Содержит антиоксидантные соединения.

Американская ассоциация сердца советует ограничивать насыщенные жиры до 6% от общего количества калорий, поэтому эксперты советуют умеренное потребление.

Напомним, кофе с кокосовым молоком – это идеальный напиток для бодрости и энергии в течение дня. Косовое молоко придает напитку не только экзотический вкус, но и мощные питательные свойства.