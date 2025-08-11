Мифы и реальность: как правильно вести себя во время жары и охлаждаться

Жара летом / © Pixabay

Летом часто наблюдается повышение температуры свыше +35 градусов, что может привести к тепловым ударам, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний.

Жара — это не только дискомфорт, но и серьезная угроза для здоровья, особенно для детей, пожилых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об эффективных способах защиты от жары и распространенных мифах — читайте в материале ТСН.ua.

Как уберечься от жары

Слишком высокая температура воздуха может привести к обезвоживанию организма (провоцирующего судороги, головные боли и повышению артериального давления) и спровоцировать тепловой удар у человека.

Для того чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, Министерство здравоохранения Украины советует:

пить много воды , ведь достаточное потребление жидкости помогает предотвратить обезвоживание. Предпочитать следует чистую, не слишком холодную воду, вместо напитков с добавленным сахаром или кофеином; также следует избегать алкоголя;

носить легкую одежду : следует выбирать натуральные ткани (хлопок, лен), обязательно надевайте головной убор (шляпа, косынка, кепка) во избежание солнечного удара;

наносить солнцезащитный крем : за 15 минут до выхода на улицу следует наносить крем для защиты от солнца с высоким SPF на открытые участки кожи;

избегать пребывания на улице в часы, когда солнце максимально активно — с 11:00 до 16:00. Если вы вынуждены находиться на улице, следует устраивать перерывы в прохладном месте. Также следует избегать тяжелых физических нагрузок в жаркое время дня;

быть внимательными к другим: ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях (даже с включенным кондиционером). Если вы заметили человека, которому стало плохо — помогите ему перейти в тень или вызовите скорую.

Как безопасно охладиться летом

Летом также важно правильно охлаждаться. Для того чтобы безопасно и эффективно охладиться, эксперты советуют:

принимать холодный душ или ванную, чтобы охладить тело;

охлаждать помещение : но будьте осторожны с кондиционерами: зайдя в помещение с улицы, не следует включать сразу кондиционер на очень низкой температуре — снижайте ее постепенно;

прикладывать прохладные компрессы к запястьям, шее, лбу;

правильно использовать вентилятор. Настольные и напольные вентиляторы лучше ставить в угол, что приведет к лучшей циркуляции. Также его следует разместить так, чтобы его не блокировали мебель. Используйте увлажнитель или осушитель воздуха;

выключить лишние электроприборы, которые могут генерировать тепло;

делать влажную уборку: мытье полов холодной водой помогает быстро освежить воздух.

Среди методов охлаждения, который очень хорошо работает ночью, есть развешивание влажных простыней на окна и двери.

Если вам необходимо охладить ребенка, то неврологиня Ольга Топоркова рассказала, как это можно сделать безопасно.

По ее словам, родителям нужно следить за температурой на дворе и не находиться на улице дольше 15-30 минут без перерывов. Также следует чаще заходить внутрь помещения, чтобы охладиться.

Среди основных правил для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева:

гулять в простой и из легкой ткани одежде;

часто менять подгузник или обходиться без него;

предлагать ребенку пить воду;

стараться как можно дольше находиться в тени;

увлажнять воздух в комнате, где спит ребенок (здесь помогут влажные пеленки или увлажнитель воздуха);

контролировать температуру в помещении.

ТОП-5 распространенных мифов об жаре

Существует много распространенных мифов по жаре летом. ТСН.ua собрал пятерку самых распространенных из них.

Миф первый: двигатель авто может перегреться или закипеть при жаре на улице. На самом деле, современные двигатели адаптированы к высоким температурам и могут работать даже при температуре свыше +50°C. Проблемы в автомобиле могут возникнуть только при наличии технических неполадок.

Миф второй: пить холодную воду сразу после пребывания на жаре безопасен. На самом деле резкий контакт с очень холодной водой или напитком может повлечь за собой судороги желудка, поэтому охлаждаться следует умеренно.

Миф третий: открывать все окна во время жары — полезно. Однако такое мнение ошибочно, ведь такие действия могут привести к проникновению до 30% тепла внутрь помещения, что лишь увеличит нагрев комнаты. Проветривать жилье лучше ночью или ранним утром, а днем закрывать окна.

Миф четвертый: вентиляторы всегда помогают охладиться. На самом деле они эффективны, если правильно использовать (например, ставить в угол комнаты или спереди вентилятор класть миску со льдом); в противном случае вентиляторы могут усилить перегрев.

Миф пятый : жажда всегда указывает на потребность в воде. Такое мнение ошибочно, ведь пить воду следует регулярно, чтобы избежать обезвоживания, что особенно важно в жару.

Эти мифы часто приводят к неправильным действиям в жару и могут повышать риски для здоровья. Правильные факты и осторожность помогают сохранить безопасность и комфорт в жаркие дни.

