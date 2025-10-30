- Дата публикации
Мифы о пользе граната, в которые мы до сих пор верим
Гранат — настоящее сокровище для нашего здоровья, однако некоторые его свойства переоценивают.
В рационе питания должен быть гранат, ведь он — настоящий источник витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе.
Однако употреблять этот продукт нужно с осторожностью, особенно в определенной группе людей. Понятно, что в составе граната много витамина С, В6, В12, также высокая концентрация кальция, магния, фосфора, натрия и остальных ценных веществ.
В то же время употреблять фрукт нужно с осторожностью, ведь он обладает противопоказаниями.
Эксперты назвали основные мифы о фрукте:
Гранат лечит анемию. На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин
Улучшает эрекцию
Помогает сбросить лишний вес
Съеденная на завтрак половинка плода помогает быстрее проснуться и запустить метаболизм
Регулярное употребление мякоти предотвращает развитие рака желудка
