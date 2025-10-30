Мифы о пользе граната, в которые мы до сих пор верим

Гранат — один из самых полезных зимних фруктов / © Pixabay

В рационе питания должен быть гранат, ведь он — настоящий источник витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе.

Однако употреблять этот продукт нужно с осторожностью, особенно в определенной группе людей. Понятно, что в составе граната много витамина С, В6, В12, также высокая концентрация кальция, магния, фосфора, натрия и остальных ценных веществ.

В то же время употреблять фрукт нужно с осторожностью, ведь он обладает противопоказаниями.

Эксперты назвали основные мифы о фрукте:

Гранат лечит анемию. На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин

Улучшает эрекцию

Помогает сбросить лишний вес

Съеденная на завтрак половинка плода помогает быстрее проснуться и запустить метаболизм

Регулярное употребление мякоти предотвращает развитие рака желудка

