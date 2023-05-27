Мифы опровергнуты: кардиолог объяснил разницу между болезнями сердца и их симптомами

Доктор Далджет Каур Саггу, старший консультант-кардиолог и электрофизиолог госпиталя AIG считает, что наш организм зависит от сердечной накачки, которая доставляет обогащенную кислородом и питательными веществами кровь к клеткам тела. По его словам, при сердечной недостаточности ослабленное сердце не может снабдить клетки достаточным количеством крови. Это приводит к усталости и одышке, а некоторые люди чувствуют сильный кашель.

Об этом пишет издание Times of India.

Сердечная недостаточность (СН) – это медицинское состояние, при котором сердечная мышца не перекачивает достаточно крови. По данным исследователей, одной из основных причин снижения способности сердца перекачивать кровь является ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сердечный приступ. Однако неисправность сердечных клапанов, хроническое АД или генетические заболевания также могут быть причиной сердечной недостаточности.

Эксперт рассказал: “Повседневные действия, такие как ходьба, подъем по лестнице или перенос продуктов, могут стать очень тяжелыми. Согласно Indian Heart, в этой связи, 50 процентов сердечной недостаточности у индийских мужчин возникает в возрасте до 50 лет, а у женщин высокий уровень смертности от сердечных заболеваний”.

Саггу подчеркнул, что для эффективного лечения этого заболевания крайне важно знать несколько ошибочных представлений о сердечной недостаточности, которые необходимо развеять.

Миф 1: Сердечная недостаточность означает, что ваше сердце перестало работать

Сердечная недостаточность не означает, что сердце перестанет биться внезапно и без предварительных симптомов.

На самом деле, существует несколько признаков и симптомов, связанных с сердечной недостаточностью. Одышка является одним из таких симптомов, которые могут возникнуть во время физических упражнений или даже просто лежа в постели. Другие симптомы включают отек лодыжек и вздутие живота. Хотя некоторые люди также могут испытывать усталость или потерю аппетита.

В настоящее время существует целый арсенал лекарств и устройств для лечения сердечной недостаточности и улучшения результатов.

Миф 2: Сердечная недостаточность – это то же, что сердечный приступ

И сердечная недостаточность, и сердечные приступы являются типами сердечных заболеваний. Хотя у них схожие причины, они во многом отличаются. Сердечная недостаточность — это неспособность сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь для удовлетворения потребностей организма, тогда как сердечный приступ возникает, когда происходит блокирование кровоснабжения сердца», — говорит доктор Саггу.

Миф 3: Вы ничего не можете сделать, чтобы выздороветь после диагностики сердечной недостаточности

Несмотря на то, что сердечная недостаточность является серьезным состоянием, с ней можно справиться с помощью правильного лечения и регулярных консультаций у кардиолога.

Кроме того, с развитием медицинских технологий можно лечить пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Когда у пациента наблюдается нарушение сердечного ритма, что может быть опасно для жизни, имплантированные дефибрилляторы наносят удар электрическим током по сердцу, чтобы спасти жизнь пациента.

Некоторые пациенты также могут ощущать сердечную недостаточность с нарушением проводимости электрической системы сердца, что изменяет эффективность сердечных сокращений.

В такой ситуации может быть рекомендована сердечная ресинхронизационная терапия (CRT), также известная как бивентрикулярная стимуляция. В этом лечении используется специальный кардиостимулятор, чтобы желудочки сокращались более правильно и синхронно. Эта терапия может улучшить работу сердца, снизить риск госпитализации и увеличить выживаемость.

По словам доктора Саггу, “пересадку сердца производят, когда другие методы лечения сердечных проблем не сработали, что приводит к сердечной недостаточности. Для некоторых людей, которым нельзя произвести пересадку сердца, другим вариантом может быть вентрикулярное вспомогательное устройство. Это механический насос, имплантированный в вашу грудь, который помогает перекачивать кровь из нижних отделов сердца (желудочков) в остальное тело”.

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Напомним, киевский фитотерапевт Анатолий Волошин рассказал, какие продукты следует включить в свой рацион для укрепления сердца.

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