Мигрень: не просто головная боль, существует четыре стадии болезни

Приступ мигрени происходит в четыре фазы

Мигрень может омрачить даже самые яркие дни, и хотя лекарство может дать определенную передышку, причина возникновения мигрени часто кроется в наших повседневных привычках.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Обычно мигрень длится от 4 до 72 часов и имеет определенные фазы. Вот о них почти никто не слышал.

Фаза первая — предвестники

Первая фаза развития мигрени — это предостерегающий период, который фиксируется за 24-48 часов до начала полноценного приступа мигрени. Эта фаза связана во многом с гипоталамусом — частью мозга, регулирующей ключевые функции, такие как температура тела, аппетит, настроение и сон.

Фаза вторая — аура

Ее обозначают разные неврологические симптомы, влияющие на зрение, язык или способность проявлять ощущение. Наиболее распространенным видом есть зрительные ауры, к которым относятся вспышки света и светлые пятна. Что касается сенсорной ауры, то она может привести к онемению или покалыванию конечностей и лица. Мигрень с «аурой» встречается только у 30% людей.

Фаза третья — головная боль

Третья фаза приступа мигрени — головная боль. Во время нее люди обычно испытывают пульсирующую или давление головную боль, а также другие симптомы, такие как тошнота, повышенная чувствительность к свету и звукам. При отсутствии лечения эта фаза может занять от 4 до 72 часов. Это происходит из-за той же активации различных нейронных сетей головного мозга.

Фаза четвертая — постдром

Во время периода восстановления мозг упорно работает, чтобы вернуться к нормальному функционированию. Поэтому после приступа мигрени вы можете испытывать еще большую усталость и трудности с концентрацией. Постдром может быть таким же изнурительным, как и сам приступ головной боли и не обязательно возникает после каждого случая мигрени.

Типичные симптомы мигрени:

пульсирующая умеренная или сильная головная боль, усиливающаяся с движениями или физической активностью

чаще односторонняя боль, локализованная в лобно-височной области и в области глаз, однако также может ощущаться в любых других участках головы и даже шеи

боль нарастает в течение 1-2 часов и становится распространенной

длится от 4 до 72 часов

повышенная чувствительность к звукам и свету

в 80% случаев наблюдается тошнота, а в 50% — рвота

