Мигрень: не просто головная боль, существует четыре стадии болезни
Различить мигрень и обычную головную боль может стать ключевой для правильного лечения и уменьшения негативных воздействий.
Мигрень может омрачить даже самые яркие дни, и хотя лекарство может дать определенную передышку, причина возникновения мигрени часто кроется в наших повседневных привычках.
Обычно мигрень длится от 4 до 72 часов и имеет определенные фазы. Вот о них почти никто не слышал.
Фаза первая — предвестники
Первая фаза развития мигрени — это предостерегающий период, который фиксируется за 24-48 часов до начала полноценного приступа мигрени. Эта фаза связана во многом с гипоталамусом — частью мозга, регулирующей ключевые функции, такие как температура тела, аппетит, настроение и сон.
Фаза вторая — аура
Ее обозначают разные неврологические симптомы, влияющие на зрение, язык или способность проявлять ощущение. Наиболее распространенным видом есть зрительные ауры, к которым относятся вспышки света и светлые пятна. Что касается сенсорной ауры, то она может привести к онемению или покалыванию конечностей и лица. Мигрень с «аурой» встречается только у 30% людей.
Фаза третья — головная боль
Третья фаза приступа мигрени — головная боль. Во время нее люди обычно испытывают пульсирующую или давление головную боль, а также другие симптомы, такие как тошнота, повышенная чувствительность к свету и звукам. При отсутствии лечения эта фаза может занять от 4 до 72 часов. Это происходит из-за той же активации различных нейронных сетей головного мозга.
Фаза четвертая — постдром
Во время периода восстановления мозг упорно работает, чтобы вернуться к нормальному функционированию. Поэтому после приступа мигрени вы можете испытывать еще большую усталость и трудности с концентрацией. Постдром может быть таким же изнурительным, как и сам приступ головной боли и не обязательно возникает после каждого случая мигрени.
Типичные симптомы мигрени:
пульсирующая умеренная или сильная головная боль, усиливающаяся с движениями или физической активностью
чаще односторонняя боль, локализованная в лобно-височной области и в области глаз, однако также может ощущаться в любых других участках головы и даже шеи
боль нарастает в течение 1-2 часов и становится распространенной
длится от 4 до 72 часов
повышенная чувствительность к звукам и свету
в 80% случаев наблюдается тошнота, а в 50% — рвота
