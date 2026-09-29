Мигрени, вздутие и "туман" в голове: первые признаки климакса, которые могут начаться уже в 30 лет

Климакс может начаться в 30 лет с неочевидных симптомов / © www.credits

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Живот болит, голова раскалывается, а чувство усталости не проходит даже после отдыха. Для многих женщин после 30 лет такие симптомы становятся привычными, но иногда за проблемами с пищеварением, мигренями, перепадами настроения и так называемым туманом в голове может стоять перименопауза.

Об этом пишет Daily Mail.

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Перименопауза — это период гормональных изменений, предшествующий менопаузе. В этот период уровень гормонов колеблется, а симптомы могут быть очень разными и совсем не напоминать классические приливы или ночную потливость.

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Перименопауза может начаться за десять лет до менопаузы

Гинеколог Харис Чемберс, занимающая должность медицинского директора приложения Clue, объясняет, что именно определение менопаузы часто неправильно понимают. Менопауза — это не многолетний период симптомов, а конкретный момент, когда проходит 12 месяцев после последней менструации.

Перименопауза может начаться за десять лет до этой даты. Поэтому первые гормональные колебания могут начаться между 30 и 40 годами.

В то же время примерно одна из 100 женщин переживает менопаузу еще до 40 лет. Такое состояние называют преждевременной недостаточностью яичников, однако значительно большее количество женщин в возрасте 30+ могут иметь ранние проявления перименопаузы, не осознавая этого.

Не только приливы: какие симптомы могут появиться в 30 лет

Чаще с перименопаузой связывают приливы, ночную потливость и нерегулярные месячные. Однако на ранних этапах этих признаков может не быть вообще, из-за чего гормональные изменения остаются незамеченными.

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По словам доктора Чемберс, колебания уровня эстрогена могут влиять на разные системы организма. Среди менее известных проявлений она называет проблемы с пищеварением, головные боли, мигрень, изменения состояния кожи и волос, а также боли в суставах и мышцах.

В частности, изменения уровня гормонов могут сказываться на работе пищеварительного тракта. У женщин может усиливаться кислотный рефлюкс, замедляться пищеварение, появляться вздутие и новая пищевая непереносимость.

Отдельное внимание врач обращает на головную боль. У женщины, которая раньше не испытывала проблем с мигренью или замечает, что приступы стали значительно сильнее, причиной могут быть гормональные колебания.

«Когда у женщины постоянно болит голова, она может думать, что это стресс, но во время перименопаузы из-за гормональных изменений повышается вероятность мигрени», — объяснила доктор Чемберс.

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Среди других возможных изменений она называет повышенную чувствительность кожи и аллергические реакции, истончение волос, а также скованность суставов и боли в мышцах.

Почему перименопаузу путают со стрессом

Проблема в том, что ранние симптомы очень похожи на проявления других состояний. Постоянную усталость могут списать на перегрузки, проблемы с пищеварением — на синдром раздраженного кишечника, а головную боль — на стресс или обычную мигрень.

В некоторых случаях параллельно могут существовать другие заболевания — например, эндометриоз, патология щитовидной железы или аутоиммунные расстройства. Поэтому отдельные симптомы легко объяснить другой причиной, не связав их между собой.

Доктор Чемберс отмечает, что когда 38-летняя женщина приходит с жалобами на рефлюкс, вздутие и мигрень, перименопауза далеко не всегда становится первой версией, которую рассматривает врач.

Так произошло и с 50-летней Соней Данливи из Букингемшира. Почти сразу после 30-летия у нее появились серьезные проблемы с желудком, впоследствии хроническое истощение и резкие перепады настроения. Первоначально врачи объясняли симптомы синдромом раздраженного кишечника и другими причинами.

Женщина рассказала, что только позже поняла: многие годы назад ее симптомы могли быть связаны с перименопаузой. По ее словам, гормональную терапию она получила уже после наступления менопаузы.

Как отслеживать изменения

По словам доктора Чемберс, во время перименопаузы гормональные анализы крови могут быть ненадежными из-за резких колебаний уровня гормонов в течение дня. Более информативной может быть подробная история симптомов в динамике.

Она рекомендует фиксировать изменения менструального цикла, трудности со сном, физические симптомы и другие необычные ощущения. Такой дневник поможет врачу увидеть закономерность, которую сложнее заметить во время одной консультации.

По словам эксперта, три-шесть месяцев таких наблюдений могут дать более полную картину изменений в организме.

Как лечат симптомы перименопаузы

Медицинские методы во время перименопаузы не останавливают сам естественный переход. Их цель — облегчить симптомы, поддержать гормональный баланс и уменьшить влияние изменений на повседневную жизнь.

При этом схема лечения подбирается индивидуально с учетом состояния здоровья, медицинских рисков и репродуктивных планов женщины. Это особенно важно для тех, кто еще планирует беременность.

Перименопауза и ранние изменения женского организма — последние новости

Перименопауза может начаться гораздо раньше, чем ожидают многие женщины. Недавно врачи рассказали о перименопаузе до 40 лет и отметили, что около 1% женщин переживают менопаузу до этого возраста.

Отдельно медики обращают внимание на ситуации, когда гормональные изменения накладываются на другие важные периоды жизни. В частности, перименопауза может совпасть с послеродовыми изменениями, из-за чего усталость, бессонница, перепады настроения и туман в голове легко объяснить уходом за ребенком.

В то же время симптомы гормональной перестройки не ограничиваются приливами и ночной потливостью. Большой опрос более 12 тысяч женщин показал, что среди наиболее распространенных жалоб были физическая усталость, истощение, раздражительность и проблемы со сном и пищеварением, что еще раз демонстрирует широкий спектр возможных проявлений менопаузального перехода.

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