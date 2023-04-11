Микробиома кишечника и мозг: как выбор пищи влияет на эмоциональное состояние человека

Психолог объяснила, как еда влияет на связь между кишечником и мозгом.

В течение 20 лет 45-летняя Гита Пармар-Патель терпела ужасную боль из-за распространенного заболевания кишечника, известного как болезнь Крона.

Об этом пишет ABC7.

"Вы проводите много времени в туалете. У вас есть воспаление, поскольку все, что вы едите, проходит через ваш желудок", — сказала она. "Питательные вещества не усваиваются".

Врачи говорят, что состояние Пармар-Патель классически иллюстрирует связь между кишечником и мозгом и говорят, что психические проблемы, такие как тревога и депрессия, возникают у этих пациентов в два-три раза чаще.

"Наши микробиомы кишечника и наш мозг имеют такую двустороннюю коммуникацию, когда они общаются друг с другом, и один может влиять на другого", — заявила психолог Рупал Лаладжи.

Лаладжи сказала, что депрессия может усугублять состояние кишечной микробиоты, и наоборот, поэтому, чтобы остановить этот цикл, она советует своим пациентам отказаться от обработанных продуктов и есть больше пищи, которая полезна для кишечной микробиоты, такой как фрукты, овощи и бобовые.

"Более сбалансированная диета может точно повлиять на структуру нашей кишечной микробиоты, что в результате может повлиять на наше психическое здоровье", — сказала Лаладжи.

Поскольку стресс оказывает прямое влияние на пищеварение, Лаладжи также рекомендует заниматься физическими упражнениями, чтобы управлять стрессом.

Пармар-Патель говорит, что пытается проходить минимум 10 000 шагов в день и взяла в руки теннисную ракетку впервые за последние годы. Кроме того, два года назад она стала вегетарианкой.

"Я часто готовлю чечевицу, содержащую белок и клетчатку, и этого достаточно", — сказала Пармар-Патель. "Когда я готовлю, я думаю о таких вещах".

Она готовит куриный парамезан для своей семьи и баклажаны для себя. Пармар-Патель говорит, что не только ее болезнь Крона перешла в ремиссию, но и ее взгляд на жизнь поразительно изменился.

"Если у меня есть проблемы с кишечником, то я сама не могу быть здоровой, и это касается всего моего организма", — сказала Пармар-Патель.

Она заключила, что все зависит от того, как найти баланс между кишечником и мозгом.

Напомним, онколог рассказал, какие продукты могут вызвать рак и как питаться, чтобы его избежать.

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