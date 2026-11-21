Пластик вступает в неожиданную реакцию с обычной водой

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Микропластик может быть опасен не только из-за того, что скапливается в воде и живых организмах. Ученые обнаружили, что крошечные пластиковые частицы способны запускать химические реакции, потенциально повреждающие клетки. И этот процесс происходит просто при контакте пластика с обычной водой.

Об этом сообщил Колумбийский университет, ученые которого вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование.

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Как микропластик изменяет химию обычной воды

Обычно микропластик воспринимают как мелкий мусор, который попадает в воду, почву, а затем в организм человека и животных. Однако новое исследование показало, что пластиковые частицы могут не просто находиться в окружающей среде, но и активно взаимодействовать с ним.

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При контакте с водой на поверхности микропластика образуются реактивные формы кислорода (ROS). Это химически активные молекулы, способные вступать в реакции с другими веществами. Некоторые из них, включая гидроксильные радикалы, могут повреждать белки, ДНК и клеточные структуры.

Причина такого эффекта — в свойствах самой пластиковой поверхности. Она отталкивает воду, из-за чего на границе двух сред возникают условия для переноса электронов и химических реакций. пластик в воде оказался не просто пассивной частицей, а своеобразной поверхностью, на которой могут образовываться активные соединения.

Какие пластиковые частицы самые опасные

Исследователи проверили шесть распространенных типов пластика: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат (ПЭТ) и акрил. Все они при контакте с водой образовывали реактивные формы кислорода, но интенсивность процесса отличалась.

Наиболее активными оказались полиэтилен и полипропилен. Их поверхности сильнее отталкивают воду, что способствует образованию реактивных молекул. ПЭТ, из которого изготавливают пластиковые бутылки, и акрил демонстрировали более слабую активность.

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Большое значение имеет и размер частиц. Когда пластиковый предмет разрушается на все более мелкие фрагменты, общая площадь их поверхности увеличивается. Следовательно, появляется больше участков, на которых могут происходить химические реакции.

Что происходит, когда микропластик контактирует с клетками

Чтобы узнать, как эти процессы могут влиять на биологические вещества, ученые провели несколько лабораторных экспериментов. Они установили, что на поверхности пластиковых частиц могут скапливаться белки и фрагменты ДНК. Также исследователи изучали, как микропластика влияет на лизоцим — белок, который использовали для наблюдения за процессом слипания молекул.

Интересно, что добавление кофеина уменьшало такое слипание. В этом эксперименте его использовали как вещество, способное нейтрализовать реактивные радикалы. Это помогло подтвердить роль химических реакций в процессе, но это не означает, что кофе может защитить человека от микропластика.

Еще один опыт провели с эритроцитами мышей. После контакта с полистиролом клетки изменяли форму, разрушались, а в окружающую среду попадал гемоглобин. Таким образом, ученые увидели, что химическая активность пластика может сопровождаться повреждением клеток.

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Как микропластик попадает в воду

Пластиковые частицы образуются не только из-за разрушения пакетов, бутылок и других изделий. Источником загрязнения могут быть также производство пластика и стирка синтетических вещей: частицы попадают в сточные воды, а оттуда — в окружающую среду.

В быту дополнительному разрушению пластика могут способствовать нагрев пластиковых контейнеров в микроволновке и длительное хранение бутылок с водой под солнцем. В таких условиях материал может выделять мельчайшие частицы.

Новое исследование добавляет еще один важный аспект проблемы пластикового загрязнения. Риск может заключаться не только в том, что микропластик попадает в организм, но и в химические процессы, которые он способен запускать.

Значит ли это, что микропластик вызывает болезни

Ученые показали возможный механизм, через который пластиковые частицы могут влиять на живые клетки. Однако пока это не доказательство того, что именно такие реакции вызывают конкретные заболевания у людей.

Эксперименты проводили в лаборатории, в том числе с эритроцитами мышей. Они помогают понять, как микропластик взаимодействует с биологическими структурами, но не позволяет непосредственно оценить последствия длительного воздействия на человеческий организм.

Открытие не означает, что каждая пластиковая бутылка или контейнер представляют немедленную угрозу. Оно свидетельствует о более сложном характере проблемы: микропластик может быть не просто загрязнителем, а химически активным материалом. И именно этот механизм учёные теперь смогут подробнее исследовать.

Где еще человек контактирует с микропластиком

Один из незаметных источников — одноразовые бумажные стаканчики для горячих напитков. Их внутреннее пластиковое покрытие при контакте с горячей водой может выделять миллионы микро- и наночастиц. В одном из экспериментов стаканчики с покрытием из полимолочной кислоты выделяли даже больше частиц, чем полиэтиленовым слоем.

Пластиковые частицы могут попадать в пищу и из кухонных принадлежностей. При нарезании продуктов ножом поверхность доски постепенно изнашивается, а поцарапанные пластиковые разделочные доски могут высвобождать микропластик. Количество частиц зависит от материала изделия, интенсивности использования и механического воздействия ножа.

Микропластики обнаруживают и непосредственно в человеческих тканях. В исследовании, охватившем 17 образцов человеческих сосудов, пластиковые частицы нашли во всех исследованных артериях. В артериях с жировыми бляшками их было примерно в два раза больше, чем в сосудах без таких образований. В то же время авторы этой работы также предостерегали: обнаружение микропластика в тканях само по себе не доказывает, что он вызвал сосудистые заболевания.

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