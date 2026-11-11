Миллионам людей неправильно диагностировали ожирение: ученые нашли более точный способ определения опасного веса

Избыточный вес / © pixabay.com

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Медики предложили новый подход к диагностике ожирения, который позволяет точнее определять опасный избыток жировой ткани и отличать его от особенностей здорового телосложения. Это может помочь избежать ложных диагнозов у десятков миллионов людей во всём мире.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Индекс массы тела на протяжении длительного времени остается одним из основных инструментов оценки веса человека. Его рассчитывают, деля массу тела в килограммах на квадрат роста в метрах.

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Согласно общепринятой классификации, ИМТ от 25 до 29,9 свидетельствует о избыточном весе, а показатель 30 и выше соответствует ожирению.

Однако медицинские эксперты уже давно обращают внимание на ограниченность этого метода. Он не учитывает особенности распределения жировой ткани, мышечной массы и состояния внутренних органов. В результате люди с большой мышечной массой могут получать диагноз «ожирение», хотя на самом деле у них нет избытка жира. В то же время у некоторых людей с опасным количеством жировой ткани ИМТ может оставаться в пределах нормы.

Исследование показало, что использование только этого показателя может приводить к тому, что у 5–9% взрослых не будет поставлен диагноз ожирения. В то же время примерно 3% людей могут ошибочно получить такой диагноз.

«Эта неверная классификация может затрагивать десятки миллионов человек, поэтому неточность ИМТ представляет собой серьезную проблему как в глобальном масштабе, так и для отдельных людей», — отметил профессор метаболической и бариатрической хирургии Королевского колледжа Лондона Франциско Рубино.

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Что учитывает новая методика

Новый подход разработали Франциско Рубино и группа ведущих международных экспертов. Его концепция была представлена в прошлом году в отчете специальной комиссии медицинского журнала The Lancet.

Чтобы проверить эффективность методики, исследователи проанализировали медицинские записи более 800 тысяч человек из Великобритании, США, Китая и Испании. Состояние здоровья участников отслеживали в течение периода до 15 лет.

Предлагаемая система предусматривает несколько этапов оценки.

На первом этапе врачи учитывают не только ИМТ, но и количество жира в организме. Для этого измеряют окружность талии и соотношение её размера к росту.

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Согласно новым критериям, ИМТ от 30 в сочетании с увеличенной окружностью талии или её соотношением к росту свидетельствует об ожирении. Аналогично, даже при ИМТ от 25 до 29,9 диагноз может быть поставлен, если дополнительные измерения подтверждают избыток жировой ткани.

В то же время люди с ИМТ свыше 40 автоматически относятся к категории ожирения в соответствии с предложенным подходом.

Медики разделили ожирение на два состояния

Следующий этап предполагает определение того, насколько избыток жира уже повлиял на здоровье человека. Для этого врачи оценивают работу внутренних органов и наличие нарушений, связанных с ожирением.

Исследователи предлагают различать два состояния:

Клиническое ожирение — заболевание, при котором избыток жировой ткани уже приводит к нарушению работы органов и негативно сказывается на здоровье.

Доклиническое ожирение — состояние, при котором избыток жировой ткани создает риски для здоровья, но еще не вызвал заметных нарушений функционирования организма.

Таким образом, два человека с одинаковым ИМТ могут получить совершенно разные медицинские оценки. Например, при показателе 32 один человек может не иметь избытка жира и оставаться здоровым, второй — иметь избыточную жировую ткань без нарушений в работе органов, а третий — страдать клиническим ожирением.

По результатам исследования, применение новых критериев лишь незначительно изменило общее количество людей, которых классифицируют как страдающих ожирением. Однако среди них лишь примерно четверть–треть соответствовали критериям клинического ожирения. Это составляет около 5–10% от более широкой исследуемой популяции и связано со значительно более высоким риском смерти.

По мнению авторов работы, новый подход позволит медикам точнее определять, кому действительно требуется лечение ожирения, а кому достаточно наблюдения и профилактических мер. Это также поможет избежать ситуаций, когда здоровым людям ошибочно ставят диагноз, а пациенты с опасным избытком жира остаются без надлежащей медицинской помощи.

Напомним, ученые обнаружили редкий генетический вариант, связанный с меньшими запасами жира, более низким уровнем сахара в крови и более здоровой печенью. Такая особенность встречается примерно у одного человека из семи тысяч.

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