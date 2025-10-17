Миллионы людей, вероятно, потеряли обоняние и даже не осознают этого: шокирующее исследование

После коронавирусной болезни многие теряют обоняние и не знают об этом

Последствия пандемии COVID -19 до сих пор ощущаются во всем мире, но некоторые из них незаметны, несмотря на свою массовость и опасность. Новое исследование выявило, что значительная часть людей могла потерять обоняние после перенесенного коронавируса, даже не догадываясь об этом . Это явление, известное как аносмия (полная потеря обоняния) или гипосмия (частичная потеря чувств), уже давно ассоциируется с вирусными инфекциями.

Об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на результаты исследования, проведённого в США.

Обоняние исчезает незаметно: страшная статистика

Ученые из Школы медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета провели тесты на обоняние среди 2956 добровольцев с подтвержденной историей COVID-19 и 569 человек, не болевших вирусом. В среднем тестирование проводилось через 671 день после того, как участники впервые получили положительный тест на коронавирус.

В группе переболевших COVID-19 1393 человека сообщили о проблемах с обонянием, и тесты подтвердили эту проблему примерно у 80% из них. Однако настоящим шоком стало то, что из остальных 1563 человек, которые не жаловались ни на какие проблемы с распознаванием запахов , результаты тестов показали: 66% имели гипосмию или аносмию после инфицирования COVID-19.

«Наши выводы подтверждают, что люди с историей COVID-19 могут быть особенно склонны к ослаблению обоняния — проблемы, которая уже недооценена», — отмечает врач общего профиля Леора Хорвиц.

Из тех, кто не имел в анамнезе COVID-19, у 60% наблюдалось нарушение обоняния, что значительно превысило ожидание. Исследователи предполагают, что некоторые из этих людей могли перенести инфекцию, но не осознавали этого и не проводили тесты на коронавирус.

Потеря обоняния: опасность и связь с мозгом

Если выявленные закономерности в исследовании соответствуют общемировой тенденции, значит миллионы людей могут жить с гипосмией, даже не подозревая об этом. Исследователи предполагают, что причина того, почему люди не замечают потери обоняния, может быть связана с повреждением мозга , ограничивающим осознание человеком собственных сенсорных способностей.

Потеря обоняния – это не только неспособность наслаждаться вкусом пищи. Обоняние является жизненно важным сенсорным индикатором, который предупреждает нас об опасности, будь то утечка газа, задымление или испорченная пища. Кроме того, ранее потеря обоняния уже была связана с такими состояниями как болезнь Альцгеймера: обоняние и когнитивные функции, похоже, тесно связаны, а COVID-19, как известно, может влиять на оба этих аспекта.

Учитывая это, исследователи надеются, что будут разработаны способы обновления обоняния. Они также призывают к более тщательному скринингу здоровья.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что медицинские работники должны рассмотреть возможность тестирования потери обоняния как рутинную часть ухода после COVID», — отмечает Хорвиц.

Напомним, ученые смогли вернуть обоняние людям , переболевшим COVID-19. Пациентам была проведена хирургическая операция, которая используется для исправления структурных проблем в носовых ходах.