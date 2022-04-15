Министр здравоохранения рассказал, достаточно ли в Украине лекарств

Оккупанты не позволяют доставлять лекарства в Херсонскую область.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине достаточно медицинских препаратов.
Об этом он рассказал в эфире ТСН.
"Сейчас препаратов хватает в аптеках по всей стране. Закупаем препараты и централизованно и завозим сразу после деоккупации. Поэтому граждане могут обращаться к своему семейному врачу и спрашивать в каком заведении это можно получать. Мы делаем все возможное и все от нас зависящее, чтобы и на временно оккупированных территориях было обеспечение лекарствами. Но ни разу в Херсонскую область нам не открыли коридор. Все то, что должно было приехать в Херсон у нас сформировано и стоит в машинах", — сказал Ляшко.
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