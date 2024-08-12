Минздрав обновил рекомендации по ревакцинации против COVID-19: что нужно знать

Для большинства населения одна прививка против COVID-19 теперь считается достаточной.

Схемы вакцинации против COVID-19 упрощаются: для большинства населения теперь достаточно одной прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Для людей, принадлежащих к группе риска, рекомендуется получать дополнительные дозы через 6-12 месяцев после первичной вакцинации.

Ревакцинация через 6-12 месяцев рекомендована только тем, кто входит в группы риска. Это включает:

взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или тяжелыми хроническими заболеваниями;

беременных;

лиц старше 60 лет;

взрослых и детей, находящихся в группе риска тяжелого течения COVID-19 и смерти от коронавирусной инфекции;

представителей профессиональных групп риска, таких как врачи, учителя, военные и т.д.

Одна прививка (или две для некоторых групп) считается первичной вакцинацией, а все последующие — ревакцинацией.

Те, кто раньше прошел базовый курс прививки (две или три прививки в зависимости от вакцины) и сделал четыре или пять бустерных прививок в прошлом году, могут продолжать получать ревакцинацию бесплатно.

Напомним, вирусологи следят за новым штаммом коронавируса FLiRT, который распространяется в США, Великобритании и Канаде с мая. Этот штамм производен от субварианта "Омикрона" JN.1 и имеет набор мутаций, характерных для конвергентной эволюции. Хотя симптомы этого варианта не отличаются от предыдущих, может стать причиной новой волны инфекций. Иммунитет после инфекции JN.1 обеспечивает защиту от FLiRT, но его эффективность снижается со временем.

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