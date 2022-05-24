Минздрав призвал международные фармацевтические компании к выходу с российского рынка

Виктор Ляшко встретился с гендиректором Международной федерации фармацевтических изготовителей и ассоциаций.
Фармацевтические компании, продолжающие в РФ выпускать и реализовывать не жизненно важные лекарства, должны понимать, что таким образом поддерживают страну-агрессорку.
Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по итогам встречи с гендиректором Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций Томасом Куэни и гендиректором Европейской федерации фармпредприятий и ассоциаций Натали Мол в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, эти фармацев задать вопрос своей совести, а не ссылаться на гуманитарные принципы.
Также во время встречи делегации обсудили поддержку Украины в усовершенствовании регуляторных процедур производства и обращения лекарственных средств.
Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.
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