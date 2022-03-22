Минздрав призывает украинцев пропускать транспортные средства, перевозящие медикаменты

Министерство принимает все возможные меры, чтобы наладить логистику и сократить время доставки лекарств.

Минздрав передает, что следует понимать, что своевременное доставление медикаментов в больницы и аптеки может спасти жизнь.

Министерство принимает все возможные меры, чтобы наладить логистику и сократить время доставки лекарств. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации и давать возможность таким автомобилям передвигаться без очередей и пробок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ( World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.

"Это недопустимо. Медучреждения и медработники должны быть защищены всегда", — добавили в WHO.

Напомним, электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны.