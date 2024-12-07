Минздрав Украины развенчал самые распространенные мифы о реформе МСЭ: подробности

В Украине создают адаптивную систему реабилитации для людей с инвалидностью

Министерство здравоохранения Украины предоставило разъяснения по законопроекту о медико-социальной экспертизе (МСЭ), опровергая мифы о его положении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Безвозмездность осмотров: Законопроект не отменяет безвозмездные осмотры для людей с инвалидностью. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) гарантирует финансирование услуг за счет государственных средств по-прежнему.

Доступ к реабилитационным средствам: Законопроект обеспечивает доступ к реабилитационным средствам для всех граждан, в частности, позволяет получать протезы без необходимости ждать статуса инвалидности.

Расширение источников финансирования: Законопроект предусматривает расширение финансирования через разные государственные программы, не ограничиваясь только Фондом социальной защиты. Реабилитация будет финансироваться через программу медицинских гарантий.

Государственная типовая программа реабилитации: Гарантированный перечень услуг не является исчерпывающим. Большинство современных услуг обеспечивается другими государственными программами и региональными инициативами.

Адаптация к современным потребностям: Законопроект призван сделать систему реабилитации более гибкой, учитывая современные потребности пациентов, уменьшая бюрократию и коррупционные риски.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет после ликвидации МСЭ и исчезнет ли коррупция, если будут изменения в этом процессе.

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