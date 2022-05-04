Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за войны выехали в другие страны

Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за войны выехали в другие страны

Врачам разрешили формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема.

Минздрав упрощает процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать в другие страны.

На время военного состояния Минздрав позволил врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема беременной.

Рекомендуем беременным при возможности держать связь со своим лечащим врачом.

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Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.