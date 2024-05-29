Мир охватывает "эпидемия" близорукости: при чем здесь COVID и как избежать

Когда близорукость не считалась серьезной болезнью, однако сейчас специалисты говорят о ней все чаще.

Пандемия COVID-19 не просто изменила, как дети учатся и видят мир. Это изменило форму их глазных яблок.

Об этом пишет всемирно известный научный журнал Nature.

Влияние COVID-19 на распространение близорукости

Современные дети и так много времени проводили с гаджетами. Но когда реальная учеба и игровые площадки уступили место онлайн урокам и цифровым устройствам, время, которое дети тратили на экраны, выросло еще больше. А время, которое они проводили на улице, стремительно сократилось.

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По словам ученых, этот сдвиг привел к заметным изменениям в детской анатомии: их глазные яблоки удлинились, чтобы лучше приспособиться к близоруким задачам. Ученые утверждают, что этот факт задукомментирован во всех регионах мира.

Уровень близорукости стремительно рос задолго до пандемии COVID-19. Прогнозы в середине 2010-х годов предполагали, что к середине века близорукость будет поражать половину населения мира, что фактически удвоит уровень заболеваемости менее чем за четыре десятилетия. Сейчас эти тревожные прогнозы кажутся слишком скромными, говорит Нилам Павар, детский офтальмолог из лечебницы в Индии. "Я не думаю, что уровень удвоится. Он утроится", – считает офтальмолог.

Что такое близорукость

Близорукость или миопия – дефект зрения, когда человек четко видит только близко расположенные предметы и плохо различает объекты, расположенные вдали.

При близорукости параллельные лучи света, проходя сквозь преломляющие среды глаза (роговицу, хрусталик и стекловидное тело) фокусируются не на сетчатке, а перед ней, вследствие чего изображение расплывается.

Причины близорукости:

наследственность;

постоянное напряжение глаз;

слабость мышц глазного яблока

перенесенные инфекции, болезни и травмы;

нездоровое питание и нехватка витаминов.

Как избежать

Ученые называют простое решение для предотвращения близорукости: больше активного отдыха на свежем воздухе в детстве, когда происходят изменения в структуре глаз.

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Также исследователи предлагают внешнюю среду создать стеклянные классы, специальные осветительные установки, обои на тему природы и светоизлучающие очки.

А в Китае придумали новый способ, как предотвратить близорукость. Там используют направление света непосредственно в глазное яблоко. Каждое утро и каждый вечер дети регулярно смотрят на приборы, излучающие красный свет в течение трех минут. "Это все равно, что чистить зубы дважды в день", – говорит офтальмолог из Китая.

Однако специалисты выразили обеспокоенность по поводу безопасности таких устройств после того, как 12-летняя девочка получила повреждение сетчатки после использования одного из них.

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