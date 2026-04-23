В мире распространяется новый тип коронавируса: стоит ли готовиться к новой пандемии

Летучая мышь / © pexels.com

Реклама

Коронавирусы, которые переносят летучие мыши, могут инфицировать клетки человека несколькими разными путями. Ученые из Великобритании и Кении проанализировали шиповидные белки вирусов, найденных у животных на юго-востоке Кении, и результаты оказались тревожными.

Об этом сообщает The Telegraph.

Исследователи идентифицировали коронавирус под названием CcCoV-KY43, который обнаружили у летучих мышей с сердцевидным носом. Выяснилось, что этот вирус выработал совсем новый метод связывания с клетками человека. Этот механизм кардинально отличается от того, что использовал SARS-CoV-2 — вирус, ставший причиной пандемии COVID-19.

Реклама

«Теперь, когда мы осознаем наличие потенциального риска, существовавшего всегда риска… мы можем начать к нему готовиться», — заявил профессор Стивен Грэм из Кембриджского университета.

Есть ли основания для паники

Несмотря на то, что CcCoV-KY43 продемонстрировал способность проникать в человеческие клетки в лабораторных условиях, пока нет никаких доказательств того, что вирус уже передался людям или циркулирует среди населения.

«Это не новый COVID-19. После проникновения в клетку человека вирусу необходимо пройти множество этапов, чтобы размножиться, а затем высвободиться и распространиться», — отметил доктор Далан Бейли, специалист по молекулярной биологии из Института Пирбрайт.

По его словам, анализы крови, взятые в регионе Кении, где обнаружили вирус, не показали влияния CcCoV-KY43 на местных жителей.

Реклама

Особенностью этой работы стало то, что ученые смогли изучить угрозу, не работая с живыми опасными вирусами. Они использовали генетические последовательности для создания безопасных лабораторных аналогов — псевдовирусов.

Профессор Венда Барклай из Имперского колледжа Лондона высоко оценила такой подход: «Что особенно приятно в этой работе, так это то, что все открытия были сделаны без необходимости работы с какими-либо опасными вирусами. Ученые использовали передовой подход для воспроизведения аналогов, которые имитируют вирус, но не заразны для человека».

Эксперты отмечают, что хотя вопрос о способности CcCoV-KY43 расти внутри организма остается открытым, понимание таких рисков является первым шагом к предотвращению новых вспышек. «Профилактика начинается с понимания», — подытожили исследователи.

Коронавирус «Цикада» уже в Украине — последние новости

Напомним, в Украине зафиксирован случай нового субварианта коронавируса «Цикада».

Реклама

Среди основных симптомов наблюдаются насморк, лихорадка, кашель, головные боли, слабость, потеря обоняния или вкуса. Также иногда фиксируют раздражение глаз или сыпь на коже.

Минздрав в очередной раз подчеркнул, что вакцинация продолжает оставаться самым действенным способом избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. При появлении симптомов украинцам рекомендуют не медлить и обращаться к врачу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно отслеживает ситуацию с новым вариантом коронавируса, который уже обнаружен в 23 странах мира. Однако «Цикада» не демонстрирует повышенного эпидемического риска.