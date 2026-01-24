По миру распространяется смертоносный вирус, от которого нет вакцины: что известно

Вирус / © Associated Press

В Индии органы здравоохранения вступили в борьбу с новой вспышкой вируса Нипах. В восточном штате Западная Бенгалия, близ густонаселенной Калькутты, обнаружено уже пять случаев этого неизлечимого заболевания. Ситуация усугубляется тем, что вирус начал поражать медицинский персонал.

Об этом пишет Metro.

По последним данным, среди трех новых подтвержденных случаев заражения есть врач, медсестра и еще один работник медицинского учреждения. Вспышку локализовали в частной больнице Нараяна в Барасате, что в 24 километрах от столицы штата.

Как сообщили местные чиновники, состояние одной из медсестер оценивается как критическое — она находится в коме. По предварительной информации, женщина заразилась при уходе за пациентом с тяжелыми респираторными симптомами, который впоследствии скончался еще до получения результатов анализов.

В связи с угрозой распространения инфекции власти протестовали 180 человек. Еще 20 человек, которые имели контакт высокого риска с больными, помещены на суровый карантин.

Смертность до 75%: что такое вирус Нипах

Вирус Нипах — это зоонозная инфекция, которая передается от животных к людям. Природными носителями являются плодовые летучие мыши (крыланы), распространенные в Индии. Заражение может происходить из-за контакта с летучими мышами, свиньями, употребления загрязненных фруктов или сока финиковой пальмы, а также от человека к человеку.

Симптомы заболевания:

Высокая температура и головная боль;

Боль в мышцах и горле;

Рвота;

В тяжелых случаях — стремительное развитие воспаления мозга (энцефалит), что приводит к коме в течение 24–48 часов.

Наибольшая опасность состоит в отсутствии специфического лечения. На сегодняшний день не существует ни одной вакцины против вируса Нипах. Уровень смертности среди инфицированных колеблется от 40% до 75%, что делает этот патоген значительно более смертоносным, чем большинство известных вирусов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вирус Нипах как «приоритетный патоген». Это означает, что вирус имеет потенциал к глобальной эпидемии, и ученые должны срочно сосредоточиться на разработке средств диагностики и вакцин.

Эксперты отмечают, что риск зоонозных заболеваний (таких как COVID-19, SARS и Нипах) возрастает из-за вмешательства человека в дикую природу и климатические изменения. В Индии вспышки Нипах фиксируются почти каждый год за последние два десятилетия, унося десятки жизней.

Чтобы снизить риск заражения, медики советуют избегать контакта с летучими мышами и свиньями, а также не употреблять сырые продукты, которые могли быть загрязнены животными.

