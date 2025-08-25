Мировая сенсация: врачи впервые пересадили человеку легкое свиньи — какие последствия

Новая эра трансплантологии / © Associated Press

Китайские ученые сделали значительный шаг вперед в области ксенотрансплантации, впервые в истории успешно пересадив генетически модифицированное легкое свинье человеку. Эксперимент, проведённый командой хирургов во главе с доктором Цзяньсином Хэ, открывает новые возможности для преодоления острой нехватки донорских органов.

Об этом пишет Nature Medicine.

Орган был трансплантирован 39-летнему мужчине, у которого констатировали смерть мозга после кровоизлияния.

Легкий, происходивший от свиньи с шестью генетическими модификациями, был жизнеспособным и функционировал в течение всего периода наблюдения — 216 часов (9 суток). Это исследование опровергает опасения относительно возможности гиперострого отторжения, которое раньше считали главным препятствием для подобных операций.

Усложнение после операции

Несмотря на успех, были отмечены и некоторые сложности. На первые сутки после операции наблюдался сильный отек, похожий на первичную дисфункцию трансплантата. Также, на третий и шестой дни после пересадки, возникла реакция отторжения, вызванная антителами, хотя к девятому дню состояние органа частично стабилизировалось.

Все время пациент находился под интенсивной иммуносупрессивной терапией, включавшей комбинацию нескольких препаратов, чтобы минимизировать реакцию иммунной системы на чужеродный орган.

Это исследование подтверждает возможность ксенотрансплантации легких от свиньи к человеку. Однако авторы отмечают, что, несмотря на значительный прогресс, остается много нерешенных проблем, в частности связанных с отторжением и инфекциями. Перед тем, как эта процедура станет доступна широкой клинической практике, необходимы дополнительные доклинические исследования.

Совершившие ученые прорыв дает надежду миллионам людей во всем мире, ожидающих трансплантации, и подчеркивает потенциал ксенотрансплантации как реальной альтернативы донорским органам.

Напомним, в июле 2025 года во Львове медики провели уникальную трансплантацию сердца. Благодаря врачам , 20-летний пациент получил уникальный шанс на жизнь.

Хотя парень не подозревал, что имеет врожденный порок сердца, вирусная инфекция, перенесенная полгода назад, запустила болезнь.

