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Молодые родители Деми Даффин и Чарли Хейз из Великобритании вспомнили самые страшные часы своей жизни, когда врачи боролись за спасение их новорожденного сына Луки. Мальчик родился без признаков жизни, однако после продолжительной реанимации медикам удалось восстановить его сердцебиение.

Как передает Unilad, еще на третьем месяце беременности врачи сообщили паре, что у плода обнаружили гастрошизис — врожденную аномалию развития, при которой часть внутренних органов формируется вне брюшной полости.

В случае Луки проблема касалась кишечника. Несмотря на это, медики заверили будущих родителей, что патология не выглядит критически, и беременность будет находиться под тщательным наблюдением.

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Однако на 30-й неделе беременности 17-летняя Деми забеспокоилась, когда перестала чувствовать движения ребенка.

Она обратилась в больницу, но после осмотра ее отпустили домой.

«Они сказали, что с его кишечником все хорошо и с ним ничего страшного нет. Нам сказали, что я буду проходить обследование каждые несколько недель», – вспомнила Деми.

Менее чем через две недели ситуация повторилась. Будущая мама снова прекратила чувствовать движения малыша и немедленно уехала в больницу.

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Уже примерно час спустя врачи установили, что сердцебиение Луки остановилось. Медики приняли решение немедленно провести экстренное кесарево сечение.

Мальчик родился на семь недель раньше срока. Его вес составлял всего 1,5 килограмма. К моменту рождения сердцебиения у младенца не было, поэтому врачи сразу начали реанимационные мероприятия и провели операцию, чтобы спасти ему жизнь.

Лука / © GoFundMe

19-летний Чарли признался, что пережитое стало для него самым тяжелым испытанием.

«Видеть, как он родился мертвым, было очень тяжело. Врачам понадобилось около часа, чтобы оказать ему помощь. Это был самый продолжительный час в моей жизни. Но, слава Богу, в больнице его удалось вернуть к жизни», – рассказал он.

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Позже врачи сообщили молодым родителям, что если бы Деми обратилась к медикам на несколько часов позже, шансов спасти Луку уже не было бы.

После стабилизации состояния мальчика срочно перевезли в Королевскую лондонскую больницу, где ему сделали еще одну сложную операцию — хирурги вернули кишечник в брюшную полость.

С тех пор Лука перенес две операции. В течение длительного времени он находился в отделении интенсивной терапии новорожденных под постоянным наблюдением врачей и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе медики смогли отключить младенца от аппарата ИВЛ, однако он до сих пор остается в больнице, где продолжает получать необходимое лечение.

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Чарли также рассказал о первом моменте, когда они с Деми смогли взять сына на руки.

«Мы с Деми на днях смогли взять его на руки и впервые почувствовать контакт "кожа к коже". Это было невероятно. Деми говорила, как он легок, но когда я взял его на руки, мне показалось, что это самая тяжелая вещь, которую я когда-либо держал. Это было буквально так, словно я держал в руках весь свой мир. Я никогда не забуду этот момент».

Несмотря на положительные изменения, врачи продолжают осторожно оценивать перспективы выздоровления мальчика.

«Врачи сказали нам не питать чрезмерных надежд, поскольку его состояние может ухудшиться в любой момент. Все, что мы можем делать, – продолжать молиться. Мы не знаем, когда он сможет вернуться домой. Но врачи сказали, что это займет много времени», – добавил отец.

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Напомним, Сеть возмутило жуткое видео с младенцем на фоне взрывов и дыма в Киеве.

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