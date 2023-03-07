Младший вид, смягчение и не только: что будет, если намазать лицо бананом

Домашние рецепты для приготовления масок из натуральных ингредиентов всегда будут актуальными. Вариантов таких средств ухода очень много. И один из таких – маска с бананом от морщин. Читайте в материале ТСН.ua, что будет, если намазать лицо бананом.

Что будет, если намазать лицо бананом

Банан действует достаточно мягко. Маски из этого фрукта подходят для любого типа кожи, благодаря достаточно богатому составу.

Витамин Э.

Витамин С.

Витамин А.

Витамины группы В.

Аскорбиновая кислота.

Комплекс минералов.

Фруктовая кислота.

Холин.

Антиоксидант.

Именно благодаря этим компонентам маска для лица с бананом помогает решить сразу несколько важных задач:

Увлажнение и смягчение. Активное питание. Бережная отслойка отмерших клеток. Придание коже природного оттенка. Легкое освещение и выравнивание тона. Тонизирование, придание свежести. Уменьшение глубоких складок и устранение мелких морщинок. Повышение упругости кожи. Кожа становится ухоженной на вид, гладкой и нежной. Замедление процессов старения, предотвращение появления в будущем новых морщин.

Эффект от действия таких масок для лица с бананом просто ошеломляет. При этом не нужно прилагать лишние усилия, ведь эти фрукты продаются в Украине практически круглый год. Более того, они полезны для кожи лица сами по себе, поэтому не обязательно добавлять в маску еще какие-нибудь ингредиенты.

Еще одним преимуществом бананов можно назвать отсутствие аллергенов. Маска для лица с бананом редко вызывает воспаление или раздражение кожи. Ее можно использовать даже для чувствительного эпидермиса. Тем не менее, рекомендуется провести небольшой тест на запястье перед тем, как наносить банан на лицо.

Как правильно сделать маску для лица из банана: самый простой рецепт

Для этого замечательного и быстрого рецепта вам понадобится всего-навсего половина спелого банана. Фрукт нужно измельчить с помощью блендера или тщательно разомнуть вилкой. Готовую массу нанести на лицо, шею и декольте. Оставить примерно на 15 минут. После этого смыть банан водой и нанести увлажняющий крем.

Результат можно почувствовать сразу. Кожа становится нежной, гладкой, приятной на ощупь. Наносить маску для лица из банана рекомендуется два-три раза в неделю для получения заметного эффекта.

Существуют ли ограничения для использование банана в качестве маски

Как сделать маску от морщинок в домашних условиях вы уже знаете, теперь нужно узнать, можно ли банан наносить на лицо всем людям. В некоторых случаях все же следует отказаться. В частности, при наличии:

индивидуальной непереносимости;

сильной угревой сыпи, вызванной гормональными нарушениями;

открытых гнойников.

Если вас не касается ничего из вышеперечисленного, можете смело начинать курс омоложения с использованием банана.

Читайте также: