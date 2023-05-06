Многодетная женщина назвала симптом, который врачи игнорировали до того, как у нее диагностировали рак

В Австралии 35-летняя Череси Стрейтон, у которой семь детей в возрасте до 13 лет всегда думала, что отек на ее ноге был чем-то гораздо более серьезным, однако врачи не видели в этом беспокойства. А уж позже у нее диагностировали рак шейки матки четвертой стадии.

Об этом пишет Dailymail.

В октябре 2022 года, когда женщина пожаловалась врачам на опухлость ноги, они сказали, что это тромбоз глубоких вен.

После посещения отделения неотложной помощи оказалось, что отек – это поверхностный сгусток крови, и ей сказали, что причин для беспокойства нет.

Но в следующем месяце женщина была вынуждена была снова обратиться в отделение неотложной помощи, когда в ее брюшной полости обнаружили второй тромб и ей назначили препараты для разжижения крови. В течение следующих месяцев она ощущала приступы боли в спине и одышке, а также сухой кашель и потерю веса.

Госпожа Стрейтон рассказала, что на нескольких приемах у врача общей практики ей назначили антибиотики и средства профилактики затрудненного дыхания, пока она не обратилась к другому врачу, порекомендовавшему ей сделать электрокардиографию (ЭКГ).

Уже 23 марта результаты ЭКГ обнаружили отклонения в ее сердце и госпитализировали в больницу, где она находится до сих пор.

Биопсия показала, что у нее рак четвертой стадии, распространившийся от левой части тазовой кости до нижней левой части позвоночника, а также подозрение на опухоли в сердце.

"Мне казалось, что я уже знала, что это не будет хорошим результатом, я просто испытывала такое чувство... но я не ожидала рака шейки матки, я не думала, что у меня есть какие-то из симптомов", — сказала женщина.

С тех пор ее здоровье ухудшилось, и теперь ей тяжело даже ходить, поскольку она проходит химиотерапию дважды в неделю, а также иммунотерапию раз в три недели и принимает средства для разжижения крови.

Напомним, врачи впервые в истории провели операцию на мозге плода в утробе матери.

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