Мобилизация в Украине: Маляр сообщила об изменениях в работе военно-врачебных комиссий

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об изменениях в работе ВВК в Украине во время мобилизации.

Об этом говорилось в заявлении Маляра 5 июня.

По словам Анны Маляр, в Украине увеличено количество гарнизонных ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения.

Для финансирования работы врачей, а также оплаты соответствующих лабораторных исследований, необходимых для прохождения ВВК, по словам Маляра, правительством была принята отдельная Программа медицинских гарантий.

Она также сообщила, что специалисты разработали рекомендации по организации работы ВВК и обслуживанию посетителей, включая основные требования к помещениям, по удовлетворению физиологических и бытовых потребностей посетителей, информированию, навигации, организации очереди.

"Проводится пилотирование процессов электронного документооборота между воинскими частями, здравоохранительными учреждениями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", — сообщила Маляр.

Напомним, что в мае 2023 года приняты изменения в законодательство Украины, касающиеся возможности создания ВВК при гражданских (государственных и коммунальных) учреждениях здравоохранения и других силах безопасности и обороны, а также усовершенствование вопросов оформления и направления медицинских и других документов между военными частями и учреждениями здравоохранения.

Напомним, если в медучреждении, имеющем заключенный договор с НСЗУ, у пациента требуют покупать лекарства, содержащиеся в Национальном перечне основных лекарственных средств, или заставляют оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, там нарушают правила.

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