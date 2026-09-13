Моча может сигнализировать о проблемах с почками: 4 изменения, которые не следует игнорировать

Моча, анализы / © pixabay.com

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Почки отфильтровывают кровь, выводят лишнюю жидкость и продукты обмена. Если их работа нарушается, иногда можно заметить по изменениям мочи.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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1. Постоянно пенистая моча

Единичные пузыри после мочеиспускания — нормальное явление. Моча может временно пениться из-за обезвоживания, сильной струи или физических нагрузок.

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Однако если она регулярно становится очень пенистой, причиной может быть повышенное содержание белка — протеинурия. Это один из возможных ранних сигналов повреждения почек.

2. Кровь в моче

Розовая, красная или коричневая моча может содержать кровь. Иногда ее настолько мало, что обнаружить ее можно только при анализе.

Кровь в моче может быть связана с заболеваниями почек, но также возникает из-за инфекций мочевыводящих путей, камней и других проблем. Поэтому такой симптом нуждается в обследовании.

3. Моча стала темной или цвета когда

Темно-коричневая, чайного или кока-кольного цвета моча иногда может свидетельствовать о наличии крови и встречаться при определенных заболеваниях почек.

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В то же время потемнение может возникать из-за обезвоживания, некоторых лекарств или проблем с печенью и желчными путями. Если изменение цвета длилось и не имеет очевидного объяснения, следует обратиться к врачу.

4. Изменилось количество мочи

Заметное и длительное уменьшение количества мочи может возникать при нарушениях почек. Одновременно временно меньше мочи образуется, например, после недостаточного употребления жидкости или сильной жары.

Частое мочеиспускание также не означает автоматически, что почки лучше работают. Оно может быть связано с большим количеством выпитой жидкости, лекарством, инфекциями или диабетом.

Важнее внешнего вида — анализы

Хроническая болезнь почек может длительно протекать практически без симптомов. Именно поэтому оценивать их работу только по цвету, запаху или количеству мочи нельзя.

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Для проверки функции почек врачи используют анализ крови и мочи. В частности, по степени креатинина рассчитывают показатель eGFR, а анализ мочи помогает выявить белок, альбумин или кровь.

Особенно важно регулярно обследоваться людям с повышенным давлением или сахарным диабетом.

Если кровь в моче появилась без очевидной причины, моча длительное время остается сильно пенистой или необычно темной, не следует откладывать визит к врачу.

Напомним, перед сдачей крови на анализы медики советуют не курить, поскольку никотин и угарный газ могут влиять на состав крови, уровень кислорода и давление. Для более точных результатов желательно воздержаться от курения не менее 1,5–2 часов до процедуры. После забора крови также следует не курить около двух часов, чтобы избежать головокружения и ухудшения самочувствия.

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